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У притулку Судану померло 60 дітей, які опинились у пастці через бої

1 червня, 2023 четвер
05:53
Світ Судан

У дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої

Про це повідомляє AP.

Останніми днями в соцмережах поширилось відео з притулку, на якому видно ще не поховані тіла дітей, а також десятки малюків, які сидять на підлозі в одних підгузках і плачуть.

Також про масштаби страждань дітей стало відомо з інтерв’ю лікарів, волонтерів, працівників охорони здоров’я та дитячого будинку.

Співробітник притулку пізніше пояснив, що діти опинились в пастці через бої навколо.

"Це катастрофічна ситуація. Ми очікували цього з першого дня бойових дій", - сказав Афкар Омар Мустафа, волонтер дитячого будинку.

Відповідно до документів, що засвідчували їхню смерть, серед загиблих були зокрема немовлята віком до трьох місяців, а також четверо співробітників притулку. Лише за останні вихідні померло 26 людей.

Після розголосу та поширення відео в соцмережах місцева благодійна організація за допомогою ООН, ЮНІСЕФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста змогла доставити в притулок харчування, ліки та воду. Працівники дитбудинку закликають міжнародні організації якомога швидше евакуювати дітей.

Згідно з даними, отриманими AP, станом на понеділок, 29 травня, у дитячому будинку була щонайменше 341 дитина, у тому числі 165 немовлят у віці від одного до шести місяців і 48 дітей від 7 до 12 місяців. Решта 128 дітей були у віці від одного до 13 років.

Бої у Судані

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. 

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.

Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн.

ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню.

Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

Африка
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