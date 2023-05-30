Сторони конфлікту у Судані погодилися на 5-денне продовження режиму припинення вогню
Суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню, яку вони підписали 20 травня після переговорів у саудівському місті Джидда
Про це повідомляє Xinhua.
Обидві сторони підкреслили зобов'язання забезпечити безпечний прохід усіх цивільних осіб із зони конфлікту і захистити цивільні вантажі.
Зазначається, що угода про короткострокове припинення вогню і гуманітарні заходи була досягнута в результаті переговорів, які розпочалися 6 травня за ініціативою Саудівської Аравії й США з метою припинення конфлікту в Судані та полегшення доступу гуманітарної допомоги до цивільного населення.
Семиденне перемир'я, яке набуло чинності 22 травня, мало закінчитися о 21:45 за місцевим часом у понеділок.
Запеклі сутички між суданською армією і РСФ в столиці Судану Хартумі спалахнули в понеділок, всього за кілька годин до закінчення терміну дії угоди про припинення вогню між двома сторонами.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
- 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.
- Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн.
- Згодом сторони конфлікту Судану взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню.
- 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів.
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