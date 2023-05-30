Про це повідомляє Xinhua.

Обидві сторони підкреслили зобов'язання забезпечити безпечний прохід усіх цивільних осіб із зони конфлікту і захистити цивільні вантажі.

Зазначається, що угода про короткострокове припинення вогню і гуманітарні заходи була досягнута в результаті переговорів, які розпочалися 6 травня за ініціативою Саудівської Аравії й США з метою припинення конфлікту в Судані та полегшення доступу гуманітарної допомоги до цивільного населення.

Семиденне перемир'я, яке набуло чинності 22 травня, мало закінчитися о 21:45 за місцевим часом у понеділок.

Запеклі сутички між суданською армією і РСФ в столиці Судану Хартумі спалахнули в понеділок, всього за кілька годин до закінчення терміну дії угоди про припинення вогню між двома сторонами.