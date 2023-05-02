В ООН припустили, що понад 800 тис. людей можуть утекти з Судану
Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн
Про це йдеться у twitter Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Він висловлює сподівання, що цього не відбудеться, проте зазначає, що якщо конфлікт не припиниться, люди будуть змушені виїжджати.
"УВКБ ООН разом з урядами та партнерами готується до того, що понад 800 000 людей можуть втекти від бойових дій у Судані до сусідніх країн. Ми сподіваємося, що до цього не дійде, але якщо насильство не припиниться, ми побачимо більше людей, які будуть змушені тікати з Судану в пошуках безпеки", - йдеться у повідомленні.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- На 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців.
- Попри домовленості про тимчасове припинення вогню, на деяких ділянках в Судані відновилися бойові дії.
- 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
- 28 квітня Сили швидкого реагування (RSF) і збройні сили Судану домовилися з п'ятниці продовжити перемир'я ще на 72 години.
- 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.
- Близько сотні громадян Великої Британії, імовірно, станом на 30 квітня все ще залишалися в Судані, оскільки армія країни не пустила їх на останній евакуаційний рейс.
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