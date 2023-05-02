В ООН припустили, що понад 800 тис. людей можуть утекти з Судану

Про це йдеться у twitter Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Він висловлює сподівання, що цього не відбудеться, проте зазначає, що якщо конфлікт не припиниться, люди будуть змушені виїжджати.

"УВКБ ООН разом з урядами та партнерами готується до того, що понад 800 000 людей можуть втекти від бойових дій у Судані до сусідніх країн. Ми сподіваємося, що до цього не дійде, але якщо насильство не припиниться, ми побачимо більше людей, які будуть змушені тікати з Судану в пошуках безпеки", - йдеться у повідомленні.