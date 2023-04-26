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У Судані на деяких ділянках відновилися бойові дії

26 квітня, 2023 середа
07:47
Світ Судан

Попри домовленості про тимчасове припинення вогню, на деяких ділянках в Судані відновилися бойові дії

Про це повідомляє Reuters.

За даними кореспондента видання, бої знову спалахнули в Судані пізно у вівторок, 25 квітня. У місті Омдурман було чутно стрілянину та вибухи. Армія там використовувала дрони, щоб завдати ударів по Силах швидкого реагування.

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Також удари були завдані, щоб відкинути бойовиків СШР з нафтопереробного заводу в Бахрі.

Спеціальний представник ООН у Судані Волкер Пертес заявив Раді Безпеки ООН, що режим припинення вогню, "здається, поки що дотримується в деяких частинах". За його словами, немає жодних ознак того, що обидві сторони готові до серйозних переговорів.

  • Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. При цьому CNN стверджувало, що RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК Вагнера.
  • 18 квітня повідомлялося, що в аеропорту Хартума пошкоджено 20 літаків, серед них борт SkyUp.
  • На 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців.
  • У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
  • Після цього представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
  • 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Вже 25 квітня Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерство закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану.  
  • 24 квітня у Судані за посередництва Вашингтона домовились про припинення вогню з півночі понеділка впродовж трьох наступних діб.
  • 25 квітня стало відомо, що у Судані захопили лабораторію зі збудниками кору й холери. ВООЗ заявила про високий рівень небезпеки.
Африка
Військові новини
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