У Судані на деяких ділянках відновилися бойові дії

Про це повідомляє Reuters.

За даними кореспондента видання, бої знову спалахнули в Судані пізно у вівторок, 25 квітня. У місті Омдурман було чутно стрілянину та вибухи. Армія там використовувала дрони, щоб завдати ударів по Силах швидкого реагування.

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Також удари були завдані, щоб відкинути бойовиків СШР з нафтопереробного заводу в Бахрі.

Спеціальний представник ООН у Судані Волкер Пертес заявив Раді Безпеки ООН, що режим припинення вогню, "здається, поки що дотримується в деяких частинах". За його словами, немає жодних ознак того, що обидві сторони готові до серйозних переговорів.