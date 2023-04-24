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МЗС розробляє маршрути безпечної евакуації українців з Судану

24 квітня, 2023 понедiлок
15:31
Світ До Судану направили групу експертів з реагування на стихійні лиха

Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - йдеться у дописі.

Він додав, що дипломати зможуть повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян.

В МЗС також нагадали, що для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до:

  • Посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected];
  • Почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;
  • МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]

  • Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
  • При цьому CNN стверджує, що RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК Вагнера.
  • Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули 270 людей, 2600 дістали поранення. Вже на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
  • Своєю чергою Сполучені Штати Америки, а слідом за ними й інші провідні країни світу, займаються евакуацією своїх дипломатів та громадян із Судану.
  • У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
  • Після цього представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
  • 24 квітня стало відомо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надіслало в Судан для координації гуманітарної допомоги спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха.
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