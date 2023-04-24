МЗС розробляє маршрути безпечної евакуації українців з Судану

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - йдеться у дописі.

Він додав, що дипломати зможуть повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян.

В МЗС також нагадали, що для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до:

Посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected];

Почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;

МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]