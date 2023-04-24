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Американці розгорнуть групу експертів з реагування на стихійні лиха в Судані

24 квітня, 2023 понедiлок
08:31
Світ До Судану направили групу експертів з реагування на стихійні лиха

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надіслало в Судан для координації гуманітарної допомоги спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха

Про це повідомляє Reuters.

На початковому етапі група реагування на стихійні лиха працюватиме поза Суданом. Серед їхніх головних завдань – координація допомоги з міжнародною спільнотою та партнерами, а також робота над визначенням пріоритетних потреб та безпечна доставка гуманітарної допомоги до країни.

"Бойові дії між Суданськими збройними силами та Силами оперативної підтримки в Судані забрали сотні життів, тисячі отримали поранення і вкотре підірвали демократичні устремління суданського народу, відчувається нестача електроенергії, води та продовольства", - йдеться у заяві USAID.

Третина населення Судану, майже 16 мільйонів людей, уже потребувала гуманітарної допомоги для задоволення основних людських потреб ще до початку бойових дій, кажуть в Агенстві.

  • Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
  • При цьому CNN стверджує, що RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК Вагнера.
  • Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули 270 людей, 2600 дістали поранення. Вже на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
  • Своєю чергою Сполучені Штати Америки, а слідом за ними й інші провідні країни світу, займаються евакуацією своїх дипломатів та громадян із Судану.
  • У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
  • Після цього представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.

Африка
США
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