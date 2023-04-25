Рятувальна операція: із Судану евакуювали 87 громадян України

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин.

Також евакуйовано громадян Грузії та Перу, загалом врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

"На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - йдеться у дописі.