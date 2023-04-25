Рятувальна операція: із Судану евакуювали 87 громадян України
Головне управління розвідки в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану
Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
Зазначається, що за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин.
Також евакуйовано громадян Грузії та Перу, загалом врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.
"На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - йдеться у дописі.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- При цьому CNN стверджує, що RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК Вагнера.
- Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули 270 людей, 2600 дістали поранення. Вже на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
- Своєю чергою Сполучені Штати Америки, а слідом за ними й інші провідні країни світу, займаються евакуацією своїх дипломатів та громадян із Судану.
- У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
- Після цього представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
- 24 квітня стало відомо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надіслало в Судан для координації гуманітарної допомоги спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха.
- 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані.
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