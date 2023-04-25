У Судані захопили лабораторію зі збудниками кору й холери. ВООЗ заявила про високий рівень небезпеки
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що існує ризик біологічної небезпеки, зокрема поширення кору та холери, після захоплення лабораторії в Судані
Про це інформує Reuters з посиланням на представника ВООЗ Німа Саїд Абіда.
У Женеві Абід заявив, що в Судані існує "високий ризик біологічної небезпеки". Адже лабораторія у столиці - місті Хартум, захоплена.
В установі мітилися зразки збудників кору та холери. Працівників евакуювали.
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я наголосив, унаслідок бойових дій загинуло щонайменше 459 людей, а 4072 зазнали уражень.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- При цьому CNN стверджує, що RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК Вагнера.
- 18 квітня повідомлялося, що в аеропорту Хартума пошкоджено 20 літаків, серед них борт SkyUp, - фото Maxar.
- Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули 270 людей, 2600 дістали поранення. Вже на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
- Своєю чергою Сполучені Штати Америки, а слідом за ними й інші провідні країни світу, займаються евакуацією своїх дипломатів та громадян із Судану.
- У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
- Після цього представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
- 24 квітня стало відомо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надіслало в Судан для координації гуманітарної допомоги спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха.
- 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані.
- Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану.
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