Про це інформує Reuters з посиланням на представника ВООЗ Німа Саїд Абіда.

У Женеві Абід заявив, що в Судані існує "високий ризик біологічної небезпеки". Адже лабораторія у столиці - місті Хартум, захоплена.

В установі мітилися зразки збудників кору та холери. Працівників евакуювали.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я наголосив, унаслідок бойових дій загинуло щонайменше 459 людей, а 4072 зазнали уражень.