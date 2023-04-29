Із Судану евакуювали близько 700 громадян Китаю
Військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності
Про це інформує Xinhua.
Евакуацію проводили в порті Джидда. Участь у ній брали два кораблі ВМС Китаю: корабель забезпечення Weishanhu та ракетний есмінець Nanning. На їхніх бортах перебували понад 490 офіцерів і солдатів, зокрема, бійці спецназу, та було розміщено вертоліт.
Це третій раз, коли кораблі ВМС відправляють для виконання завдання з евакуації за кордон. Раніше таку евакуацію проводили в Лівії у 2011 році та в Ємені в 2015 році.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- На 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців.
- 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Вже 25 квітня Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерство закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану.
- Попри домовленості про тимчасове припинення вогню, на деяких ділянках в Судані відновилися бойові дії.
- 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
- 28 квітня Сили швидкого реагування (RSF) і збройні сили Судану домовилися з п'ятниці продовжити перемир'я ще на 72 години.
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