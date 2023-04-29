Із Судану евакуювали близько 700 громадян Китаю

Про це інформує Xinhua.

Евакуацію проводили в порті Джидда. Участь у ній брали два кораблі ВМС Китаю: корабель забезпечення Weishanhu та ракетний есмінець Nanning. На їхніх бортах перебували понад 490 офіцерів і солдатів, зокрема, бійці спецназу, та було розміщено вертоліт.

Це третій раз, коли кораблі ВМС відправляють для виконання завдання з евакуації за кордон. Раніше таку евакуацію проводили в Лівії у 2011 році та в Ємені в 2015 році.