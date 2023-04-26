Евакуація з Судану: 91 громадянин України вже в безпеці

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Станом на 26 квітня з охопленого бойовими діями Судану вдалось врятувати уже 91 українця", - пише відомство.

Повідомляється, що в межах операції українські воїни та дипломати допомогли покинути Судан 51 іноземцю: громадянам Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

64 українці, які захотіли повернутись додому, вилетіли чартерним рейсом та ввечері приземлились в Польщі: "Вже невдовзі врятовані співробітниками ГУР українці перетнуть державний кордон".

Евакуація з африканської країни триває.

"Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України", - наголосили в ГУР.

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp.