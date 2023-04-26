Евакуація з Судану: 91 громадянин України вже в безпеці
Головне управління розвідки в координації з Офісом президента та Міністерством закордонних справ евакуювали 91 громадянина України зі столиці Судану
Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
"Станом на 26 квітня з охопленого бойовими діями Судану вдалось врятувати уже 91 українця", - пише відомство.
Повідомляється, що в межах операції українські воїни та дипломати допомогли покинути Судан 51 іноземцю: громадянам Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кіттс і Невіс.
64 українці, які захотіли повернутись додому, вилетіли чартерним рейсом та ввечері приземлились в Польщі: "Вже невдовзі врятовані співробітниками ГУР українці перетнуть державний кордон".
Евакуація з африканської країни триває.
"Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України", - наголосили в ГУР.
25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- 18 квітня повідомлялося, що в аеропорту Хартума пошкоджено 20 літаків, серед них борт SkyUp.
- На 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців.
- У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
- Після цього представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
- 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Вже 25 квітня Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерство закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану.
- 24 квітня у Судані за посередництва Вашингтона домовились про припинення вогню з півночі понеділка впродовж трьох наступних діб.
- 25 квітня стало відомо, що у Судані захопили лабораторію зі збудниками кору й холери. ВООЗ заявила про високий рівень небезпеки.
- Попри домовленості про тимчасове припинення вогню, на деяких ділянках в Судані відновилися бойові дії.
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