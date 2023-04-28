У Судані оголосили перемир'я ще на 72 години
Сили швидкого реагування (RSF) і збройні сили Судану домовилися з п'ятниці продовжити перемир'я ще на 72 години
Про це інформує NHK.
Зазначають, що вони зробили таку заяву у четвер. Термін попередньої угоди про перемир'я мав скінчитися опівночі.
Збройні сутички продовжувалися в Хартумі та в штаті Західний Дарфур на заході країни до і під час перемир'я.
За даними органів охорони здоров'я Судану, від початку збройного конфлікту загинуло щонайменше 512 людей.
Також, за словами влади Єгипту, із Судану перемістили понад 16 тис. людей, які не є громадянами Єгипту. Понад 14 тис. з них - суданці, решта - громадяни інших країн.
Водночас за даними Міжнародної організації з міграції, із Судану до Чаду втекли до 20 тис. людей. Більшість з них терміново потребує базової гуманітарної допомоги, зокрема, води та їжі.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- 18 квітня повідомлялося, що в аеропорту Хартума пошкоджено 20 літаків, серед них борт SkyUp.
- На 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців.
- У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
- 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Вже 25 квітня Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерство закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану.
- 24 квітня у Судані за посередництва Вашингтона домовились про припинення вогню з півночі понеділка впродовж трьох наступних діб.
- 25 квітня стало відомо, що у Судані захопили лабораторію зі збудниками кору й холери. ВООЗ заявила про високий рівень небезпеки.
- Попри домовленості про тимчасове припинення вогню, на деяких ділянках в Судані відновилися бойові дії.
- 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
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