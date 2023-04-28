У Судані оголосили перемир'я ще на 72 години

Про це інформує NHK.

Зазначають, що вони зробили таку заяву у четвер. Термін попередньої угоди про перемир'я мав скінчитися опівночі.

Збройні сутички продовжувалися в Хартумі та в штаті Західний Дарфур на заході країни до і під час перемир'я.

За даними органів охорони здоров'я Судану, від початку збройного конфлікту загинуло щонайменше 512 людей.

Також, за словами влади Єгипту, із Судану перемістили понад 16 тис. людей, які не є громадянами Єгипту. Понад 14 тис. з них - суданці, решта - громадяни інших країн.

Водночас за даними Міжнародної організації з міграції, із Судану до Чаду втекли до 20 тис. людей. Більшість з них терміново потребує базової гуманітарної допомоги, зокрема, води та їжі.