Армія Судану не пустила близько сотні британців на останній евакуаційний рейс, - The Guardian
Близько сотні громадян Великої Британії, імовірно, наразі все ще залишаються в Судані, оскільки армія країни не пустила їх на останній евакуаційний рейс
Про це інформує The Guardian.
Велика Британія вже евакуювала 1888 своїх громадян на 21 рейсі. Проте наразі близько 100 людей все ще залишаються в Судані, хоча мали відлітати 29 квітня о 18:00. Причиною є те, що армія Судану не надала їм дозвіл на проїзд необхідним маршрутом.
За словами члену парламенту Великої Британії Алісії Кернс, армія Судану заважає громадянам перетинати Хартум, через що вони не можуть потрапити на евакуаційний рейс.
"Я думаю, нам потрібно вивчити це і подивитися, чи є в цьому хоч якась правда. Якщо це так, у вас є британські громадяни, які застрягли і не можуть дістатися евакуації", - сказала Кернс.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- На 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців.
- 24 квітня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Вже 25 квітня Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерство закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану.
- Попри домовленості про тимчасове припинення вогню, на деяких ділянках в Судані відновилися бойові дії.
- 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
- 28 квітня Сили швидкого реагування (RSF) і збройні сили Судану домовилися з п'ятниці продовжити перемир'я ще на 72 години.
- 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.
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