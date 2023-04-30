Армія Судану не пустила близько сотні британців на останній евакуаційний рейс, - The Guardian

Про це інформує The Guardian.

Велика Британія вже евакуювала 1888 своїх громадян на 21 рейсі. Проте наразі близько 100 людей все ще залишаються в Судані, хоча мали відлітати 29 квітня о 18:00. Причиною є те, що армія Судану не надала їм дозвіл на проїзд необхідним маршрутом.

За словами члену парламенту Великої Британії Алісії Кернс, армія Судану заважає громадянам перетинати Хартум, через що вони не можуть потрапити на евакуаційний рейс.

"Я думаю, нам потрібно вивчити це і подивитися, чи є в цьому хоч якась правда. Якщо це так, у вас є британські громадяни, які застрягли і не можуть дістатися евакуації", - сказала Кернс.