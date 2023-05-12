Воюючі угруповання Судану погодилися захищати цивільне населення

Про це повідомило видання Reuters.

Стало відомо, що після тижня переговорів у саудівському порту Джидда армія Судану і воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) підписали декларацію про те, що працюватимуть над короткостроковим припиненням вогню в ході подальших переговорів.

"Обидва угруповання зобов'язуються приділяти першочергову увагу переговорам для досягнення короткострокового припинення вогню, щоб сприяти доставці екстреної гуманітарної допомоги та відновленню основних послуг", - йдеться у тексті декларації, опублікованої після переговорів.

Також відомо, що у заяві Державного департаменту США сказано, що сторони зосередяться на досягненні угоди про ефективне припинення вогню терміном до 10 днів.

"Учасники переговорів, які працюють із саудівськими та американськими посередниками, обговорять конкретні заходи безпеки для захисту поставок гуманітарної допомоги", - зазначив американський чиновник.

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Ці заходи "включатимуть американо-саудівський і підтримуваний міжнародною спільнотою механізм моніторингу припинення вогню".

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан написав, що переговори та зобов'язання захищати цивільне населення - це перший крок, за яким "будуть інші кроки".

"Найважливіше - дотримуватися того, про що було домовлено, і Королівство працюватиме до тих пір, поки безпека і стабільність не повернуться до Судану і його братнього народу", - сказав він.

Своєю чергою в суданській армії й RSF заявили в угоді, що запланують "подальші розширені дискусії для досягнення постійного припинення бойових дій".

Проте, додається, що публічно жодна зі сторін не продемонструвала готовності піти на поступки заради припинення конфлікту.