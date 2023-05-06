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Спецназ Судану та армія країни проведуть переговори у Саудівській Аравії

6 травня, 2023 субота
14:30
Світ на фото: Судан

Воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) та армія Судану 6 травня зустрінуться у місті Джедда, Саудівська Аравія для переговорів щодо збройного конфлікту

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що зустріч у Джедді є американо-саудівською ініціативою. Вона є першою серйозною спробою припинити тритижневі бої у Судані, які перетворили столицю країни на зону бойових дій і поставили під загрозу трансформацію суданівської влади після років заворушень і повстань.

Переговори між армією Судану та RSF привітали в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, та у Вашингтоні. Вони закликали сторони до активної взаємодії після численних порушень режиму припинення вогню. Утім обидві сторони наголосили, що обговорюватимуть виключно гуманітарне перемир'я, а не припинення збройного конфлікту.

Лідер RSF Мохамед Хамдан Дагало, відомий також як Хемедті, висловив сподівання, що переговори досягнуть запланованої мети, а саме - забезпечення безпечного проходу для цивільних. Він також пообіцяв або захопити, або вбити лідера армії Судану Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Армія Судану своєю чергою заявила, що направила свою делегацію до Джедди в п'ятницю ввечері. Проте її представник Дафаллах Алхадж сказав, що армія не сідатиме за стіл переговорів безпосередньо з будь-якою делегацією від RSF.

  • Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. 
  • 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
  • 28 квітня Сили швидкого реагування (RSF) і збройні сили Судану домовилися з п'ятниці продовжити перемир'я ще на 72 години.
  • 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.
  • Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн.
  • 4 травня у Судані розпочалося тимчасове перемир'я, яке триватиме сім днів. Попри це, бої в країні не припиняються.
Африка
Саудівська Аравія
США
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