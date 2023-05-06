Спецназ Судану та армія країни проведуть переговори у Саудівській Аравії

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що зустріч у Джедді є американо-саудівською ініціативою. Вона є першою серйозною спробою припинити тритижневі бої у Судані, які перетворили столицю країни на зону бойових дій і поставили під загрозу трансформацію суданівської влади після років заворушень і повстань.

Переговори між армією Судану та RSF привітали в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, та у Вашингтоні. Вони закликали сторони до активної взаємодії після численних порушень режиму припинення вогню. Утім обидві сторони наголосили, що обговорюватимуть виключно гуманітарне перемир'я, а не припинення збройного конфлікту.

Лідер RSF Мохамед Хамдан Дагало, відомий також як Хемедті, висловив сподівання, що переговори досягнуть запланованої мети, а саме - забезпечення безпечного проходу для цивільних. Він також пообіцяв або захопити, або вбити лідера армії Судану Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Армія Судану своєю чергою заявила, що направила свою делегацію до Джедди в п'ятницю ввечері. Проте її представник Дафаллах Алхадж сказав, що армія не сідатиме за стіл переговорів безпосередньо з будь-якою делегацією від RSF.