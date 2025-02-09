Чи готові охочі до виборів мати справу з падінням поствоєнної економіки
Читав статтю про те, як всі готуються до нових виборів і про дискусії в штабах Слуги Народу щодо послідовності виборів — спочатку президентські, а потім — в Раду та місцеві чи навпаки
Я не є великим знавцем політичних технологій, проте я трохи розуміюся на економіці.
Закінчення активних бойових дій в будь-якому форматі призведе до суттєвого падіння економіки в Україні. Точніше, призведе до структурної перебудови економіки України, яка на першому етапі буде виражатися в суттєвому падінні ВНП країни.
Мені відомий єдиний приклад країни, в якій не було суттєвого падіння ВНП після закінчення війни — це була Боснія і Герцеговина після громадянської війни 1991-1995 років.
У всіх інших випадках навіть країни, які перемогли у війні, зазнавали суттєвого падіння економіки в перший рік або два після закінчення війни. США після Першої світової війни втратили понад 12% ВНП, Британія після Другої світової війни — понад 25% ВНП.
Це пояснюється тим, що структура ВНП різко змінюється із закінченням війни. Держава починає закуповува менше снарядів та дронів (поступово, але неодмінно), військові повертаються з фронту і перестають отримувати від держави відносно великі виплати, роздрібна торгівля не отримує грошей, які сім'ї військових витрачали в магазинах, програми допомоги від Заходу починають закінчуватися тощо.
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Я рекомендую всім почитати про економіку Британії після Другої світової війни, в тій історії багато того, до чого треба готуватися.
Не існує реалістичного сценарію, за яким після закінчення війни економіка буде зростати в перші один-два роки. Після того структурна перебудова економіки може призвести до дуже високих темпів зростання, але це буде саме після того — будь-які економічні процеси не відбуваються одномоментно і потребують декілька років для того, аби вони почали працювати на повну.
Тобто ситуація в економіці в перші місяці після війни буде погіршуватися. Політика, як відомо з часів викладання нам на мехматі КДУ наукового комунізму, є концентрованим вираженням економіки.
Неможливо уявити собі ситуацію, в якій при погіршенні стану економіки країни рівень підтримки влади у будь-якому вигляді буде зростати. Тому, якщо СН та президент хочуть лишитися при владі, вибори вони мають проводити якнайскоріше після закінчення активної фази бойових дій — будь-який день затримки буде грати проти них, знижуючи рейтинг, бо повоєнна економіка перші місяці або навіть роки буде грати проти них.
Про автора: Сергій Будкін, засновник інвестиційної компанії FinPoint, інвестиційний банкір
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