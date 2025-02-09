Закінчення активних бойових дій в будь-якому форматі призведе до суттєвого падіння економіки в Україні. Точніше, призведе до структурної перебудови економіки України, яка на першому етапі буде виражатися в суттєвому падінні ВНП країни.

Я не є великим знавцем політичних технологій, проте я трохи розуміюся на економіці.

Мені відомий єдиний приклад країни, в якій не було суттєвого падіння ВНП після закінчення війни — це була Боснія і Герцеговина після громадянської війни 1991-1995 років.

У всіх інших випадках навіть країни, які перемогли у війні, зазнавали суттєвого падіння економіки в перший рік або два після закінчення війни. США після Першої світової війни втратили понад 12% ВНП, Британія після Другої світової війни — понад 25% ВНП.

Це пояснюється тим, що структура ВНП різко змінюється із закінченням війни. Держава починає закуповува менше снарядів та дронів (поступово, але неодмінно), військові повертаються з фронту і перестають отримувати від держави відносно великі виплати, роздрібна торгівля не отримує грошей, які сім'ї військових витрачали в магазинах, програми допомоги від Заходу починають закінчуватися тощо.

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Я рекомендую всім почитати про економіку Британії після Другої світової війни, в тій історії багато того, до чого треба готуватися.