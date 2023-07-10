Про це пише The Guardian.

Зазначається, що після майже трьох місяців війни між ворожими суданськими генералами авіаудар по місту Омдурман став останнім інцидентом, який викликав обурення. Під час конфлікту щонайменше 3 тисячі людей було вбито і 6 тисяч поранено.

Також з початку війни у Судані воєнізовані формування створили бази в житлових районах, і їх звинувачують у витісненні цивільних осіб із їхніх домівок.

Заступник речника ООН Фархан Хак заявив, що голова організації "глибоко стурбований" через те, що війна між збройними силами країни поставила її "на межу повномасштабної громадянської війни, яка потенційно дестабілізує весь регіон".

"Існує повне ігнорування гуманітарного права та прав людини, що є небезпечним і тривожним", - наголосив Хак.

Повідомляється, що у неділю, 9 липня, відбулися зіткнення між військовими та RSF в інших місцях Судану, зокрема в штатах Північний Кордофан, Південний Кордофан і Блакитний Ніл. За даними Міжнародної організації з міграції, через бойові дії в Судані майже 3 мільйони людей були виселені, серед них майже 700 тисяч тих, хто втік до сусідніх країн.

ООН і африканські блоки попередили про "етнічний вимір" конфлікту в західному регіоні Дарфур, де США, Норвегія та Велика Британія звинуватили RSF і союзне ополчення у більшості масових порушень.

Фархан Хак також висловив підтримку зусиллям Африканського союзу та східноафриканського блоку Ігад, спрямовані на припинення кризи в Судані.

Бої у Судані

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.

Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн.

ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

Також 1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини.