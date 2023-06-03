У Судані опозиційний до армії спецназ захопив національний музей у Хартумі
У Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять діючій армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти
Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заступника директора музею Іхласа Абделлатіфа.
"Члени групи сил швидкої підтримки, яка вже сім тижнів бореться з армією за контроль над Суданом, увійшли в музей у п'ятницю", - повідомив він, закликавши воєнізоване угруповання зберегти національну спадщину.
Абделлатіф зазначив, що співробітники музею не знають, що відбувається всередині будівлі, оскільки вони припинили роботу після початку конфлікту.
Відомо, що музей розташований у великій будівлі на березі Нілу в центрі Хартума, неподалік від центрального банку, в районі, де відбувалися найзапекліші бої.
Серед тисяч безцінних реліквій - забальзамовані мумії, датовані 2 500 роком до н.е., що робить їх одними з найдавніших і найважливіших в археологічному значенні в усьому світі.
Окрім цього, за словами колишнього директора музею Хатіма Алнура, у музеї також є статуї, глиняний посуд і стародавні фрески з артефактами від кам'яного віку до християнської та ісламської епох.
Член французької археологічної команди Роксана Тріу, яка працювала в Судані, сказала, що вони відстежували супутникові знімки музею і вже бачили потенційні ознаки пошкоджень зі слідами горіння.
"Ми не знаємо, наскільки серйозні пошкодження всередині", - сказала вона.
- 1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої.
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