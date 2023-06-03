Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заступника директора музею Іхласа Абделлатіфа.

"Члени групи сил швидкої підтримки, яка вже сім тижнів бореться з армією за контроль над Суданом, увійшли в музей у п'ятницю", - повідомив він, закликавши воєнізоване угруповання зберегти національну спадщину.

Абделлатіф зазначив, що співробітники музею не знають, що відбувається всередині будівлі, оскільки вони припинили роботу після початку конфлікту.

Відомо, що музей розташований у великій будівлі на березі Нілу в центрі Хартума, неподалік від центрального банку, в районі, де відбувалися найзапекліші бої.

Серед тисяч безцінних реліквій - забальзамовані мумії, датовані 2 500 роком до н.е., що робить їх одними з найдавніших і найважливіших в археологічному значенні в усьому світі.

Окрім цього, за словами колишнього директора музею Хатіма Алнура, у музеї також є статуї, глиняний посуд і стародавні фрески з артефактами від кам'яного віку до християнської та ісламської епох.

Член французької археологічної команди Роксана Тріу, яка працювала в Судані, сказала, що вони відстежували супутникові знімки музею і вже бачили потенційні ознаки пошкоджень зі слідами горіння.

"Ми не знаємо, наскільки серйозні пошкодження всередині", - сказала вона.