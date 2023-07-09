По місту в Судані завдали авіаудару: 22 людини загинуло
По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини
Про це інформує Xinhua із посиланням на міністерство охорони здоров'я штату Хартум.
"У результаті авіаудару в районі Дар-аль-Салам аль-Амрія, на захід від Омдурмана, у суботу на світанку загинули 22 громадяни і багато інших отримали поранення", - ідеться в заяві міністерства.
Армія Судану поки не прокоментувала ситуацію. Водночас воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) засудили "систематичне бомбардування літаками" громадян у житлових кварталах на захід від Омдурмана в суботу вранці.
- 3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять діючій армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.
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