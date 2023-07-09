По місту в Судані завдали авіаудару: 22 людини загинуло

Про це інформує Xinhua із посиланням на міністерство охорони здоров'я штату Хартум.

"У результаті авіаудару в районі Дар-аль-Салам аль-Амрія, на захід від Омдурмана, у суботу на світанку загинули 22 громадяни і багато інших отримали поранення", - ідеться в заяві міністерства.

Армія Судану поки не прокоментувала ситуацію. Водночас воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) засудили "систематичне бомбардування літаками" громадян у житлових кварталах на захід від Омдурмана в суботу вранці.