Конфлікт у Судані: у деяких містах майже вичерпані запаси харчів

Про це пише Xinhua.

Зазначається, що бої виникли близько тижня тому між збройними силами Судану та парамілітарними силами швидкого реагування на заході країни.

"Ми глибоко стурбовані наслідками відновлення бойових дій у кількох частинах країни", - заявили в управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

OCHA повідомило, що міжнародна організація з міграції повідомила про щонайменше 60 загиблих і 250 поранених у Ньялі, столиці штату Південний Дарфур. Близько 50 тисяч людей залишили свої домівки, а військові дії заблокували вантажівки з наданням допомоги.

За словами гуманітарної групи Nyala Emergency Room Initiative, місто переживає "катастрофічну гуманітарну кризу, що перевершує всі очікування".

В OCHA наголосили, що у деяких містах Судану запаси гуманітарної допомоги вже майже повністю вичерпані й поновлення конфлікту змусило шукати тимчасового притулку тисячі людей.

"Ми закликаємо сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії та дозволити доставлення життєво необхідної допомоги нужденним цивільним особам", - заявили в офісі.

Бої у Судані: що відомо

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності. Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн. ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої. 3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини. Згодом генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Судан стоїть на межі "повномасштабної громадянської війни".

15 липня стало відомо, що воєнізовані Сили швидкої підтримки захопили в країні понад 5 тис. людей, деяких катували.

Згодом, 28 липня, представники регулярної армії Судану та Сил швидкого реагування країни припинили перемовини про припинення збройного протистояння, домовитись так і не змогли.