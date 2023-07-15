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У Судані воєнізовані Сили швидкої підтримки захопили понад 5 тис. людей, деяких катували

15 липня, 2023 субота
12:45
Світ конфлікт у Судані

Правозахисники заявили, що мають докази того, що воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) у столиці Судану затримали понад 5 тис. людей і утримують їх у нелюдських умовах

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що RSF звинувачують у мародерстві та захопленні будинків. Так місцеві організації повідомили агентству, що Сили швидкої підтримки затримали в Хартумі щонайменше 3,5 тис. цивільних, серед яких жінки та іноземні громадяни.

Правозахисники передадуть ООН документи, у яких вказані випадки смерті від катувань. Також у них ідеться про "принизливі, нелюдські умови утримання під вартою".

Самі RSF стверджують, що ці повідомлення не відповідають дійсності. За їхніми словами, вони утримували лише військовополонених і добре з ними поводилися.

"Ці організації ігнорують порушення з боку армії проти цивільного населення, включаючи повітряні та артилерійські удари, затримання та озброєння цивільних осіб", - сказав представник Сил швидкої підтримки.

Бої у Судані

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. 

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності. Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн. ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

Також 1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини. Згдом генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Судан стоїть на межі "повномасштабної громадянської війни".

ООН
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