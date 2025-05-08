Росія може бути готова до нового конфлікту протягом року після завершення війни в Україні, – розвідка Нідерландів

Про це в коментарі Politico заявив директор нідерландського агентства військової розвідки (MIVD) віцеадмірал Петер Рісінк.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у 2024 році витрати Росії на оборону досягли приблизно 149 млрд доларів, що на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році.

"Росія виробляє набагато більше артилерії, також за допомогою інших країн, ніж їй потрібно для війни з Україною", – сказав Рісінк.

Також він зазначив, що РФ переміщує артилерію до кордонів із країнами Балтії та Фінляндією.

"Для нас це свідчить про те, що вони нарощують потенціал", - сказав розвідник.

На його думку, тільки-но буде досягнуто врегулювання з Україною, Росія може бути готова до нового конфлікту протягом року за умови, що її військове виробництво не зміниться.

"Нідерланди, як і решта країн НАТО, перебувають у фазі програми посиленої готовності, щоб переконатися, що ми готові, якщо це станеться", - сказав Рісінк.

За його словами, нині більшість міністерств країни зіткнулися зі скороченням бюджету, окрім оборонного. Розвідник зазначив, що країна має готуватися до можливого нападу.

"Мушу визнати, що протягом останніх 20–30 років ми трохи вагалися, але тепер це усвідомлення знову повернулося", - сказав Рісінк.