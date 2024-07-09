"Росія не цілиться у цивільне населення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 9 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які світові медіа запустили 9 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 липня у світі з'явились фейк і дезінформація.
Фейк: Американський коментатор Джексон Хінкл на своїй сторінці у X написав: "Американська ракета ППО Patriot, випущена Україною, влучила сьогодні вранці в київську дитячу лікарню. Звичайно, вони звинувачують Росію... знову".
Спростування: Насправді атака на дитячу лікарню "Охматдит" була здійснена російською крилатою ракетою Х-101, про що свідчать докази слідчих.
Дезінформація: Британський журналіст Джонні Міллер на своїй сторінці у X написав: "Росія не цілиться в цивільне населення в Україні. Для них це не має жодного сенсу. РФ, попри всю абсурдну пропаганду, є цивілізованою державою. Так, багато українських цивільних були вбиті в результаті російських ударів або в результаті помилок протиповітряної оборони".
Спростування: Це чергова спроба відбілити репутацію Росії на тлі її безперервного терору українського цивільного населення. Безліч доказів вказують на те, що Росія несе відповідальність за терористичні атаки в Україні.
- 4 липня стало відомо, що прокремлівська пропаганда та росЗМІ поширюють інформацію, що нібито у підручниках з історії України є розділ про "визволення Львівщини Гітлером".
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