"Росія не цілиться у цивільне населення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 9 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 липня у світі з'явились фейк і дезінформація.

Фейк: Американський коментатор Джексон Хінкл на своїй сторінці у X написав: "Американська ракета ППО Patriot, випущена Україною, влучила сьогодні вранці в київську дитячу лікарню. Звичайно, вони звинувачують Росію... знову".

Спростування: Насправді атака на дитячу лікарню "Охматдит" була здійснена російською крилатою ракетою Х-101, про що свідчать докази слідчих.

Дезінформація: Британський журналіст Джонні Міллер на своїй сторінці у X написав: "Росія не цілиться в цивільне населення в Україні. Для них це не має жодного сенсу. РФ, попри всю абсурдну пропаганду, є цивілізованою державою. Так, багато українських цивільних були вбиті в результаті російських ударів або в результаті помилок протиповітряної оборони".

Спростування: Це чергова спроба відбілити репутацію Росії на тлі її безперервного терору українського цивільного населення. Безліч доказів вказують на те, що Росія несе відповідальність за терористичні атаки в Україні.