Росія повідомила про проведені спільні навчання з Індонезією в Яванському морі

Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.

Протягом першого дня навчань екіпажі кораблів провели маневрування і тренування зі зв'язку, а також відпрацювали огляд підозрілих суден, блокування і звільнення умовно захопленого "терористами" судна.

Другий день навчань був зосереджений на протидії безекіпажним катерам. В рамках цих тренувань відбулись стрільби з автоматичних артилерійських установок та стрілецької зброї, а також заходи з порятунку на морі. Для виконання спільних завдань залучалися палубні вертольоти.

У навчанні від російської сторони брали участь кораблі "Гучний", "Різкий", "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов" і середній морський танкер "Печенга", від індонезійської - фрегат "І Густі Нгурах Рай" і корвет "Франц Каісієпо".

Після завершення навчань загін кораблів Тихоокеанського флоту продовжив виконання завдань в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.