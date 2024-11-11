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Росія повідомила про проведені спільні навчання з Індонезією в Яванському морі

Марія Науменко
11 листопада, 2024 понедiлок
07:25
Світ десантний корабель РФ "Новочеркаськ"

У Яванському морі відбулися перші спільні військово-морські навчання "Орруда-2024", у яких взяли участь кораблі ВМФ Росії та ВМС Індонезії

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Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.

Протягом першого дня навчань екіпажі кораблів провели маневрування і тренування зі зв'язку, а також відпрацювали огляд підозрілих суден, блокування і звільнення умовно захопленого "терористами" судна.

Другий день навчань був зосереджений на протидії безекіпажним катерам. В рамках цих тренувань відбулись стрільби з автоматичних артилерійських установок та стрілецької зброї, а також заходи з порятунку на морі. Для виконання спільних завдань залучалися палубні вертольоти.

У навчанні від російської сторони брали участь кораблі "Гучний", "Різкий", "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов" і середній морський танкер "Печенга", від індонезійської - фрегат "І Густі Нгурах Рай" і корвет "Франц Каісієпо".

Після завершення навчань загін кораблів Тихоокеанського флоту продовжив виконання завдань в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

  • У Фінляндії в понеділок, 4 листопада, стартували найбільші в історії військові артилерійські навчання Північноатлантичного альянсу Lightning Strike 2024 в Європі.
Теги:
Новини
Росія
Індонезія
корабель
Військові новини
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