Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО

Про це повідомляє аналітична група Frontelligence Insight, яка отримала внутрішні документи російського заводу "Уралвагонзавод" — головного виробника бронетехніки країни, які підтверджують, що російська оборонна промисловість активно перебудовується на тривалу війну.

Як вдалося встановити, Москва планує майже подвоїти виробництво танків до 2028 року, включно з новими Т-90М та модернізованими Т-90М2 "Ривок-1". Лише у 2028 році завод має виготовити понад 420 одиниць, а між 2027 і 2029 роками — понад 1100 танків.

Аналітики зазначають, що такі показники свідчать про стратегічну підготовку Росії до потенційного конфлікту з НАТО. Для цього країна модернізує виробництво, автоматизує процеси та готує нових операторів.

Навіть часткове виконання планів дозволить Кремлю відновити довоєнний бронетанковий потенціал. За оцінками Frontelligence Insight, до 2036 року Росія може створити понад 2000 модернізованих танків, оновивши резерви та посиливши східний фланг.

Паралельно Москва модернізує старі Т-72, готуючись до тривалих бойових дій в Україні та майбутніх операцій. Експерти вважають, що ці тенденції свідчать про зсув економіки РФ у бік довгострокового військового курсу, що становить серйозну загрозу для європейської безпеки.