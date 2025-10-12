Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО

Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО

Адріана Муллаянова
12 жовтня, 2025 неділя
13:30
Війна з Росією Російський танк T-90 на параді у Москві

Москва планує суттєво наростити виробництво своїх основних бойових танків Т-90, що може свідчити про підготовку росіян до масштабного військового протистояння не лише в Україні, а й у Європі

Зміст

Про це повідомляє аналітична група Frontelligence Insight, яка отримала внутрішні документи російського заводу "Уралвагонзавод" — головного виробника бронетехніки країни, які підтверджують, що російська оборонна промисловість активно перебудовується на тривалу війну.

Як вдалося встановити, Москва планує майже подвоїти виробництво танків до 2028 року, включно з новими Т-90М та модернізованими Т-90М2 "Ривок-1". Лише у 2028 році завод має виготовити понад 420 одиниць, а між 2027 і 2029 роками — понад 1100 танків.

Аналітики зазначають, що такі показники свідчать про стратегічну підготовку Росії до потенційного конфлікту з НАТО. Для цього країна модернізує виробництво, автоматизує процеси та готує нових операторів.

Навіть часткове виконання планів дозволить Кремлю відновити довоєнний бронетанковий потенціал. За оцінками Frontelligence Insight, до 2036 року Росія може створити понад 2000 модернізованих танків, оновивши резерви та посиливши східний фланг.

Паралельно Москва модернізує старі Т-72, готуючись до тривалих бойових дій в Україні та майбутніх операцій. Експерти вважають, що ці тенденції свідчать про зсув економіки РФ у бік довгострокового військового курсу, що становить серйозну загрозу для європейської безпеки.

  • 9 червня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це в рази швидше.
Теги:
Новини
Світ
Росія
зброя
російська армія
Росія-НАТО
Читайте також:
Костянтин Кудо (Ганич)
Автор Марія Науменко
11 жовтня, 2025 субота
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Автор Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
Автор Дмитро Ярош
11 жовтня, 2025 субота
Про Третю світову. Вона вже йде
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
09:17
сили ППО
ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
08:51
Кримінал
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
OPINION
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Огляд
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Огляд
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
2025, субота
11 жовтня
23:46
Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
23:21
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
23:04
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
22:31
Башар Асад
"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
22:22
Ексклюзив
Віталій Портников
Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников
22:16
таліби
На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
21:15
музика
Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV