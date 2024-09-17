"Росія справді могутня": міністр оборони Нідерландів вважає, що війна в Україні не закінчиться у 2025 році
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що війна в Україні не закінчиться ні у 2024, ні у 2025 році, тому не варто "завищувати наші очікування"
Про це він заявив у інтерв'ю LRT.
"Сьогодні Росія справді могутня", - заявив Рубен Брекельманс.
За його словами, ситуація на полі бою в Україні залишається складною, тому не варто очікувати завершення війни цього чи наступного року.
Міністр переконаний, що союзники України "повинні робити більше", проте не мають надто завищувати очікування.
"Звичайно, ми завжди повинні бути оптимістами, але водночас реалістами", - наголосив Брекельманс.
- Туреччина підтримує Україну та вважає, що закінчення війни потрібно шукати в мирних переговорах із урахуванням інтересів Києва.
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