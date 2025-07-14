"Росія – це балтійська держава": Кремль відреагував на стрільби з HIMARS в Естонії

Про це пише Інтерфакс.

Пєскова запитали, чи сприймають у Кремлі перші естонські бойові стрільби реактивних систем залпового вогню HIMARS як спробу ескалації.

"Зрозуміло, зараз Балтика завдяки вельми агресивній політиці прибережних держав Європи – регіон, де зараз, можна сказати, панує атмосфера напруженості. Росія має намір твердо відстоювати свої законні інтереси у цьому регіоні, Росія – це балтійська держава", - відповів він.

Пєсков назвав ці стрільби провокацією.

"Але те, що багато країн займаються там провокаційними діями - це теж є цілком очевидною реальністю", - наголосив речник Путіна.

Що передувало

У п’ятницю, 11 липня, на острові Сааремаа в Естонії вперше провели стрільби з реактивних систем залпового вогню HIMARS, які прибули до країни навесні, передає ERR.

Після чотиримісячної підготовки ракети вразили цілі на відстані до 15 км у морі.

"Насправді великої шкоди морю ми не завдали, оскільки використовувалися навчальні боєприпаси без бойових частин. Максимальна дальність стрільби у цієї системи в багато разів більша. А що стосується точності - можна сказати, що ми здатні стріляти дуже далеко і потрапляти у відро", - сказав фельдфебель ракетно-артилерійського підрозділу Маргус Орас.

Таким чином, Естонія, крім артилерії, отримала й власні ракетні війська. Навчальні ракети, випущені з узбережжя, досягли цілей менш ніж за хвилину.

Підготовка до використання HIMARS тривала кілька місяців, але, як зазначив підполковник Рауно Війтман, артилеристи швидко освоїли нову зброю. Він назвав стрільби історичними, адже участь у них брали резервісти, які впоралися з усіма труднощами самостійно.