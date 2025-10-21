Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними системи відстеження суден LSEG та галузевих джерел, 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 метричних тонн нафти марки Siberian Light із російського порту Новоросійськ до нафтового термінала Кулеві.

Росія та Грузія не мають дипломатичних відносин з 2008 року. Попри це, за правління партії "Грузинська мрія" економічні зв’язки між країнами помітно посилилися, тоді як відносини Тбілісі із західними державами погіршилися.

За даними Reuters, Росія намагається диверсифікувати експорт енергоресурсів, долаючи наслідки західних санкцій, запроваджених через війну в Україні.

Новий нафтопереробний завод у Кулеві розпочав роботу цього місяця. Його початкова потужність становить близько 1,2 млн тонн нафти на рік (приблизно 24 тис. барелів на добу). У перспективі до 2028 року підприємство планує збільшити обсяги переробки до 4 млн тонн.

Грузинський уряд розглядає запуск НПЗ як крок до зменшення залежності від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Завод має забезпечувати постачання пального як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Санкції щодо закупівлі енергоносіїв у РФ

17 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Японії припинення закупівель енергоносіїв з Росії.

Водночас індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі, хоч джерела в Індії зазначають, що суттєві зміни можуть бути помітні лише у статистиці за грудень або січень.

Однак, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії досі під питанням через позицію Словаччини, але Угорщина підтвердила, що не буде його блокувати.