Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч між міністрами фінансів США Скоттом Бессентом і Японії - Кацунобу Като відбулася під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та фінансових форумів G7 і G20, які проходили цього тижня у Вашингтоні.

"Міністр Като і я також обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США та Японією, а також очікування адміністрації щодо припинення Японією імпорту російських енергоносіїв", - написав Бессент в соцмережі Х після зустрічі з Като.

У відповідь на запитання журналістів про заклики США припинити імпорт енергоносіїв РФ, Кацунобу Като зазначив, що Японія діятиме відповідно до принципу координації з країнами G7 задля досягнення справедливого миру в Україні.

Зазначається, що попри спільне зобов’язання країн G7 поступово відмовлятися від російської нафти після вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Японія продовжує імпорт сорту Sakhalin Blend. Цей вид нафти, що є побічним продуктом проєкту "Сахалін-2", має стратегічне значення для країни, оскільки покриває приблизно 9% її потреб у ЗПГ.

Водночас США активно просувають продаж власного зрідженого природного газу серед союзників, особливо з огляду на проєкт Alaska LNG, який наразі перебуває на стадії підготовки. Упродовж останніх місяців Японія підписала декілька контрактів із американськими постачальниками, однак поки утримується від зобов’язань щодо Alaska LNG, вартість якого становить 44 мільярди доларів.