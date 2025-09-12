Японія знизила ціновий ліміт на імпорт російської нафти
Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він включає зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Що включає новий пакет санкцій?
- Замороження активів 47 компаній та 9 осіб із РФ, а також низки структур, причетних до агресії проти України.
- Заборону експорту до двох російських організацій і ще дев’яти з інших країн, які допомагали обходити обмеження.
- Зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти до 47,6 долара за барель.
"Дуже важливі рішення, Росія не має отримувати прибутки від продажу енергоресурсів та витрачати ці гроші на війну. Дякуємо Японії за непохитну солідарність із Україною. Разом ми сильніші", - наголосив керівник Офісу президента.
- На початку січня уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю.
