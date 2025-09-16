Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту

Про це повідомляє Bloomberg.

"Японія взяла на себе зобов’язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати тарифи понад встановлені ліміти та справедливо ставитися до всіх країн-членів, якщо інші дотримуються своїх зобов’язань за угодами СОТ", – заявив Като. За його словами, "було б важко підняти тарифи, наприклад, до 50%, лише через те, що якась країна купує російську нафту".

Його коментарі пролунали після онлайн-зустрічі країн "Великої сімки", де США закликали союзників розглянути можливість введення мит до 100% проти Китаю та Індії. Проте в Токіо наголошують на обережності, адже сама Японія продовжує імпортувати нафту та зріджений газ з Росії. Зокрема, проєкт "Сахалін-2" лишається критично важливим для забезпечення енергетичної стабільності країни й не підпадає під західні санкції.

За даними міністерства торгівлі, у червні частка російської нафти в імпорті Японії становила близько 1%.

"Ми оцінюємо, який формат тиску буде найбільш дієвим, і активно узгоджуємо наші дії з партнерами з G7", – сказав Като, говорячи про потенційні заходи для стримування агресії Росії проти України.

Bloomberg також зазначає, що союзники по "Великій сімці" працюють над новим пакетом санкцій, який планують узгодити протягом двох тижнів. Ініціатива США передбачає вторинні тарифи від 50% до 100% для Китаю й Індії, а також обмеження імпорту та експорту, щоб зменшити потік російської енергії та ускладнити передачу технологій.