"Росія забагато вимагає": Венс заявив, що США хочуть, аби РФ і Україна почали діалог

Про це Венс сказав під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США, яка триває цими днями, передає Суспільне.

За словами Венса, США ведуть переговори з Україною та РФ, аби зрозуміти вимоги обох сторін для завершення війни.

"Ми хочемо, щоб Україна та Росія погодились на спільні принципи для того, щоб вони розпочали діалог між собою. Це важливо. Росія має багато вимог для того, щоб розпочати переговори. Ми вважаємо, що вони хочуть забагато", - зазначав Венс.

Він також заявив, що позиція України важлива, Сполучені Штати намагаються зрозуміти вимоги України для того, щоб розпочати переговори для припинення війни.

Віцепрезидент США вкотре зауважив, що розрив між вимогами РФ та України досі залишається великим.

"Та я позитивний щодо цього. Україна повідомила про погодження на припинення вогню на 30 днів. Росія – ні. У Росії вважають, що 30-денне припинення вогню не "в їхніх стратегічних інтересах", - сказав Венс.

Тому, додав Венс, США намагаються перейти до інших принципів для ведення переговорів між Росією та Україною, окрім припинення вогню на 30 днів.

Віцепрезидент США повідомив, що США відчувають "розчарування" обома сторонами, адже під час прямих переговорів з обома сторонами, Росія та Україна "щонайменше 30 хвилин розповідають про історичні передумови" війни, яку розпочала Росія проти України. Венс сказав, що "війни мають історичне підґрунтя", та для завершення конфлікту необхідно "рухатися вперед".

"Ми повторюємо обом сторонам: продовження війни погане для нас, для Європи, для України та Росії. Якщо холоднокровне ставлення переважить, то припинення війни стане економічно вигідним для України та Росії, та найголовніше – зупинить вбивства", - наголосив він.

Слова Венса прокоментував президент США Дональд Трамп, передає Суспільне.

"Можливо, він правий. Він може знати дещо, бо я займався цим (дипломатичними питаннями — ред.) і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо моменту, коли певні рішення мають бути ухвалені. Я не в захваті від цього", - зазначив лідер США.