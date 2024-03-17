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Головна Світ Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині

Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині

17 березня, 2024 неділя
20:33
Світ Російські добровольці

Російські добровольці Сибірського батальйону та Російського добровольчого батальйону захопили ще один населений пункт у Білгородській області - селище Козинка

Про це пише Сибірський батальйон.

Зазначається, що "обмежена спеціальна операція" на території Росії продовжується.

"Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - йдеться в повідомленні добровольців.

  • Того ж дня російські добровольці Сибірського батальйону   зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації.
Теги:
Росія
Військові новини
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