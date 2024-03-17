Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині
Російські добровольці Сибірського батальйону та Російського добровольчого батальйону захопили ще один населений пункт у Білгородській області - селище Козинка
Про це пише Сибірський батальйон.
Зазначається, що "обмежена спеціальна операція" на території Росії продовжується.
"Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - йдеться в повідомленні добровольців.
- Того ж дня російські добровольці Сибірського батальйону зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації.
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