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Головна Світ Російський диктатор Путін носить бронежилет 5 років, - Юсов

Російський диктатор Путін носить бронежилет 5 років, - Юсов

5 червня, 2024 середа
12:21
Світ Володимир Путін

Речник Головного управління розвідки Міноборони України капітан Андрій Юсов повідомив, що очільник Кремля Володимир Путін регулярно носить бронежилет протягом 5 років

Зміст

Про це він розповів АрміяInform.

Зазначено, напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Путін за рекомендацією своєї служби безпеки носить під одягом бронежилети. Він одягає їх на публічні заходи.

"Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років", - сказав Юсов.

  • 24 травня повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін буцімто готовий до перемовин з Україною, проте виставляє умови.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
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