Російський диктатор Путін носить бронежилет 5 років, - Юсов

Про це він розповів АрміяInform.

Зазначено, напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Путін за рекомендацією своєї служби безпеки носить під одягом бронежилети. Він одягає їх на публічні заходи.

"Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років", - сказав Юсов.