Російський олігарх Швідлер програв суд у Великій Британії, де вимагав скасувати санкції
У вівторок, 29 липня, Верховний суд Великої Британії відхилив апеляцію російського олігарха та нафтового магната Євгена Швідлера щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього через зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем
Про це пише Reuters.
У виданні пояснили, що Швідлер, який народився в Росії та має британське й американське громадянство, потрапив під санкції через його зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його попередню посаду директора російського виробника сталі Evraz, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі. Статки бізнесмена журнал Forbes оцінює у 1,6 млрд доларів.
Адвокати олігарха в апеляції стверджували, що він не має жодного впливу на російську політику, не відвідував РФ з 2007 року, а його справи постраждали безпідставно.
Судова колегія відхилила його аргументи більшістю голосів – чотири проти одного.
Сам Швідлер назвав рішення суду "поверненням до СРСР" і звинуватив британську владу в політичній упередженості.
"Можливо, громадськість не дуже симпатизує мені, як багатому бізнесмену з США/Великої Британії, але це рішення стосується всіх, хто стикається з державною владою", — додав він.
Міністерство закордонних справ Великої Британії, яке з моменту вторгнення Росії наглядало за санкціями проти понад 1700 осіб та організацій, привітало це рішення "та сигнал, який воно надсилає про силу режиму санкцій Великої Британії".
- 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямовані на посилення тиску на Російську Федерацію. Ці кроки передбачають повну синхронізацію українського санкційного законодавства з європейськими обмеженнями, а також введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу.
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