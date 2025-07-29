Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Російський олігарх Швідлер програв суд у Великій Британії, де вимагав скасувати санкції

Російський олігарх Швідлер програв суд у Великій Британії, де вимагав скасувати санкції

Марія Науменко
29 липня, 2025 вiвторок
19:07
Світ Роман Абрамович та Євген Швидлер

У вівторок, 29 липня, Верховний суд Великої Британії відхилив апеляцію російського олігарха та нафтового магната Євгена Швідлера щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього через зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем

Зміст

Про це пише Reuters.

У виданні  пояснили, що Швідлер, який народився в Росії та має британське й американське громадянство, потрапив під санкції через його зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його попередню посаду директора російського виробника сталі Evraz, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі. Статки бізнесмена журнал Forbes оцінює у 1,6 млрд доларів.

Адвокати олігарха в апеляції стверджували, що він не має жодного впливу на російську політику, не відвідував РФ з 2007 року, а його справи постраждали безпідставно. 

Судова колегія відхилила його аргументи більшістю голосів – чотири проти одного.

Сам Швідлер назвав рішення суду "поверненням до СРСР" і звинуватив британську владу в політичній упередженості. 

"Можливо, громадськість не дуже симпатизує мені, як багатому бізнесмену з США/Великої Британії, але це рішення стосується всіх, хто стикається з державною владою", — додав він.

Міністерство закордонних справ Великої Британії, яке з моменту вторгнення Росії наглядало за санкціями проти понад 1700 осіб та організацій, привітало це рішення "та сигнал, який воно надсилає про силу режиму санкцій Великої Британії".

  • 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямовані на посилення тиску на Російську Федерацію. Ці кроки передбачають повну синхронізацію українського санкційного законодавства з європейськими обмеженнями, а також введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Челсі
Верховний суд
санкції проти Росії
Війна з Росією
Суд
Читайте також:
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Автор Юлія Юліна
29 липня, 2025 вiвторок
Трамп вирішив дати Путіну 10-12 днів на примирення з Україною замість 50. Зеленський і Пєсков відреагували
шахед
Автор Ірена Моляр
28 липня, 2025 понедiлок
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
У Польщі археологи знайшли скелет середньовічного лицаря
Автор Марія Науменко
28 липня, 2025 понедiлок
"Гданський Ланселот": у Польщі археологи знайшли скелет середньовічного лицаря
Київ
+24.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
29 липня
19:30
Румунія, прапор Румунії
У Румунії попередили про фейкові відео ШІ про вступ у війну в Україні
19:16
Ексклюзив
Аерофлот
"Можливо, ми є свідками чогось небаченого у воєнній справі": Defense Express про кібератаку на Аерофлот
19:10
Оновлено
Росіяни вночі атакували авіабомбами пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 17 загиблих і 43 поранених
19:02
Говард Лутнік
"Трамп знав, як далеко може зайти, і зайшов": у США після угоди з ЄС анонсували "багато торгів"
18:45
Володимир Зеленський і Марк Карні
Санкції, зміцнення ППО та новий законопроєкт щодо НАБУ і САП: Зеленський поговорив з канадським прем'єром Карні
18:41
Ексклюзив
НАБУ та САП
"Законопроєкт Зеленського неідеальний, але його треба підтримати": Центр прав людини ZMINA про повернення незалежності НАБУ і САП
18:39
Прапор Литви
У Литві шукають дрон, що, ймовірно, залетів з Білорусі: головком ЗС не виключив можливості, що кадри були зняті в Україні
18:37
Ексклюзив
Путін та Трамп на російських сувенірах
Дипломат Хандогій припустив, чому Трамп поставив Путіну жорсткіший дедлайн для примирення з Україною
18:36
Кирило Буданов
"Таємна зустріч Залужного, Буданова і Єрмака в Альпах": ГУР попередило про нову ІПСО від росіян
18:30
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Реформа є частиною зобовʼязань України в межах євроінтеграції: Єврокомісія вимагає призначити керівника БЕБ згідно з законом
18:09
зерно
У Польщі поскаржилися на збитки через відсутність українського зерна
18:05
Інтерсіті
Лише 0,1% порушників: в Укрзалізниці відзвітували про результати посилення контролю документів під час посадки
17:54
"Роблять зброю розумною": Зеленський зустрівся з працівниками оборонного підприємства на Київщині
17:37
Молдова
У Молдові 3 проросійські партії подали до ЦВК документи для реєстрації блоку на вибори
17:30
Організовували виїзд військовозобовʼязаних чоловіків за кордон: ДБР затримало групу лікарів у Києві
17:02
санкції
"Путін припинить терор, коли ми зламаємо хребет його економіки": Сибіга закликав партнерів максимально синхронізувати санкції проти РФ
16:57
Ексклюзив
російські війська
На Покровському напрямку зараз понад 100 тис. російських військ, - ОСУВ "Хортиця"
16:53
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив євроінтеграцію й законопроєкт щодо НАБУ й САП з премʼєркою Данії Фредеріксен
16:50
російська дезінформація
Кремль через "трибунал щодо злочинів українських неонацистів" розгортає кампанію про нібито тортури над полоненими росіянами, - ЦПД
16:42
Оновлено
РФ уночі атакувала Україну "шахедами" й ракетами: у Кам'янському загинули троє людей, серед поранених вагітна
16:30
наручники
У Польщі викрили агента РФ з Колумбії. На сьогодні в країні затримано 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії
16:23
Від початку доби на фронті зафіксували 73 бої: на Покровському напрямку росіяни здійснили 29 атак
16:07
МЗС
До окупованого Криму приїхали посли Бурунді, Гвінеї та Чаду. У МЗС засудили візит
16:02
OPINION
Тактика терору: РФ може використати в Покровську термобаричну зброю
15:55
Єврокомісія
"Компроміс неможливий": у Єврокомісії наголосили на необхідності ухвалити закон щодо незалежності НАБУ й САП
15:46
Оззі Осборн
Оззі Осборна поховають у Бірмінгемі 30 липня
15:37
Литва прапор
Кошти вже виділили: Литва впроваджуватиме адаптовану українську акустичну систему виявлення дронів
15:28
ІТ-фахівці в Києві два дні тренували штучний інтелект для допомоги в розмінуванні
14:56
Олександр Маркушин
Міськрада Ірпеня припинила повноваження мера Маркушина. Він назвав це "окупацією міста"
14:38
Оновлено
РФ атакувала рятувальників у Костянтинівці та Херсоні: є поранені
14:27
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Бронь від мобілізації військовозобов'язаних, які в розшуку: адвокат пояснив чи можливо це і коли саме
14:27
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
"Закерзоння"
Президент підписав закон, що визнає депортованими українців, примусово переселених з території Закерзоння
14:16
Оновлено
Росіяни обстріляли Харківщину
Росіяни зранку обстріляли Новоплатонівку на Харківщині: п'ятеро людей загинули, троє постраждали
14:00
OPINION
Владика Андрей повернув Церкву обличчям до народу
13:56
паспорт
У партії Шольца пропонують позбавити соцдопомоги українських чоловіків призовного віку
13:53
Куп'янськ
На Харківщині поблизу Куп'янська фіксують активність російських ДРГ, - начальник РВА
13:24
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп вирішив дати Путіну 10-12 днів на примирення з Україною замість 50. Зеленський і Пєсков відреагували
13:22
СБУ затримала трьох агентів РФ, які готували удари по ППО та об’єктах критичної інфраструктури
13:18
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Антикорупційний комітет ВР підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV