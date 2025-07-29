Російський олігарх Швідлер програв суд у Великій Британії, де вимагав скасувати санкції

Про це пише Reuters.

У виданні пояснили, що Швідлер, який народився в Росії та має британське й американське громадянство, потрапив під санкції через його зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його попередню посаду директора російського виробника сталі Evraz, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі. Статки бізнесмена журнал Forbes оцінює у 1,6 млрд доларів.

Адвокати олігарха в апеляції стверджували, що він не має жодного впливу на російську політику, не відвідував РФ з 2007 року, а його справи постраждали безпідставно.

Судова колегія відхилила його аргументи більшістю голосів – чотири проти одного.

Сам Швідлер назвав рішення суду "поверненням до СРСР" і звинуватив британську владу в політичній упередженості.

"Можливо, громадськість не дуже симпатизує мені, як багатому бізнесмену з США/Великої Британії, але це рішення стосується всіх, хто стикається з державною владою", — додав він.

Міністерство закордонних справ Великої Британії, яке з моменту вторгнення Росії наглядало за санкціями проти понад 1700 осіб та організацій, привітало це рішення "та сигнал, який воно надсилає про силу режиму санкцій Великої Британії".