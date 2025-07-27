"Усі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані": Зеленський затвердив нові санкційні рішення РНБО
Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямовані на посилення тиску на Російську Федерацію. Ці кроки передбачають повну синхронізацію українського санкційного законодавства з європейськими обмеженнями, а також введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу
Про це він написав на своєму telegram-каналі.
"Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом", - зазначив Зеленський.
За словами президента, нові санкції також стосуються 53 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Ірану та інших країн.
"Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва", - додав очільник країни.
Санкції стосуються понад 90 російських компаній, що займаються видобутком рідкісноземельних і рідкісних металів. Ці матеріали критично важливі для виробництва озброєння, включно з безпілотниками, електронікою та системами наведення.
"Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів", - наголосив Зеленський.
На його переконання, максимальний санкційний тиск – це "найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну".
"Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.
- Днем раніше Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з закликом значно посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, наголосивши на необхідності більш рішучих дій для припинення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе