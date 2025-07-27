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"Усі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані": Зеленський затвердив нові санкційні рішення РНБО

Марія Науменко
27 липня, 2025 неділя
16:22
Війна з Росією санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямовані на посилення тиску на Російську Федерацію. Ці кроки передбачають повну синхронізацію українського санкційного законодавства з європейськими обмеженнями, а також введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу

Зміст

Про це він написав на своєму telegram-каналі.

"Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом", - зазначив Зеленський.

За словами президента, нові санкції також стосуються 53 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Ірану та інших країн.

"Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва", - додав очільник країни.

Санкції стосуються понад 90 російських компаній, що займаються видобутком рідкісноземельних і рідкісних металів. Ці матеріали критично важливі для виробництва озброєння, включно з безпілотниками, електронікою та системами наведення.

"Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів", - наголосив Зеленський.

На його переконання, максимальний санкційний тиск – це "найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну". 

"Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

  • Днем раніше Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з закликом значно посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, наголосивши на необхідності більш рішучих дій для припинення війни.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
санкції проти Росії
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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