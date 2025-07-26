"Натиснути так, щоб уже наступного року війни не було": Зеленський закликав посилити санкційний тиск на РФ
Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом значно посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, наголосивши на необхідності більш рішучих дій для припинення війни
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський зазначив, що заслухав доповіді розвідників, зокрема Служби зовнішньої розвідки. Йшлось про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб.
Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає", - наголосив президент.
Крім того, він закликав партнерів України посилити санкційний тиск на Росію.
"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - підсумував Зеленський.
- Крім того, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про ключові підсумки доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та керівника ГУР Кирила Буданова.
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