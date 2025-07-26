"Натиснути так, щоб уже наступного року війни не було": Зеленський закликав посилити санкційний тиск на РФ

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді розвідників, зокрема Служби зовнішньої розвідки. Йшлось про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб.

Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає", - наголосив президент.

Крім того, він закликав партнерів України посилити санкційний тиск на Росію.

"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - підсумував Зеленський.