Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва

Про це він написав у телеграм.

Особливу увагу, за словами глави держави, приділено Покровському напрямку, де лише за добу зафіксовано 51 бойове зіткнення. Українські сили продовжують утримувати позиції та знищувати окупантів.

Сумщина залишається пріоритетом для ворога, однак, за словами Зеленського, українським військам вдалося зірвати російський план щодо прориву з прикордоння. Президент подякував Головнокомандувачу та військовим за ефективну оборону й зазначив, що українські підрозділи поступово витісняють російські сили з регіону.

Крім того, Зеленський повідомив, що за тиждень вдалося поповнити обмінний фонд, а удари по російській території тривають.

Під час наради також обговорювалися потреби підрозділів у конкретних видах озброєння, питання постачання будуть предметом розмов глави держави з партнерами вже наступного тижня.

Окреме доручення отримав секретар РНБО – щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Президент відзначив, що виробництво безпілотників у 2025 році значно перевищить очікувані раніше обсяги.

Також прозвучала доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки – йшлося про вплив санкцій на економіку Росії та нові напрямки тиску, які можуть мати додатковий ефект.

Керівник ГУР, за словами президента, також прозвітував – без деталей, але з упевненістю, що агресор "відчує все саме так, як потрібно".