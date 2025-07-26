Росіяни заявили про збиття 54 БПЛА: під атакою опинився радіозавод у Ставрополі
У суботу, 26 липня, росіяни заявили про наліт безпілотників на низку регіонів. Однією з цілей став Ставропольський радіозавод "Сигнал"
Про це йдеться у звіті російського міноборони.
Там заявляють про нібито збиття 24 безпілотників над територією Брянської області, 12 – над територією Ростовської області, по два дрони над Орловською і Тульською областями та ще одного над територією Білгородської області.
Також у РФ кажуть, що перехопили 4 безпілотники над акваторією Азовського моря, 3 – над Чорним морем і 6 БПЛА – над тимчасово окупованим Кримом.
Водночас росЗМІ повідомляють про начебто ураження Ставропольського радіозаводу "Сигнал", що виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування.
За словами очевидців, вибухи у Ставрополі почали лунати близько 5 ранку. Є прильоти на території промислових об'єктів, сталася пожежа. Як повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров, жертв немає.
За даними ЗМІ, підприємство виробляє станції радіопротидії для захисту літаків фронтової авіації "Гарденія", а також "Тополя-Е" - наземні станції створення перешкод літакам далекого радіолокаційного виявлення та управління "Хокай". "Сигнал" перебуває під санкціями Євросоюзу, США, України та Японії.
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