Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України

Найважливіші вибори для країни: як Чехія обиратиме парламент

Оскільки країна є парламентською демократією, то саме ці вибори стануть найважливішими для її політичного життя.

Палата депутатів у Чехії налічує 200 осіб та переобирається кожні чотири роки. Традиційно вибори в країні розпочинаються завжди у п’ятницю з 14:00 і завершуються в суботу – також о 14:00. Такий спосіб голосування виник ще у 1990-х роках, аби гнучкіший графік дав можливість більшості громадян взяти участь у волевиявленні, не порушуючи своїх планів на вихідні. Голоси виборців підраховують ще в другій половині суботи, тому результати стають відомими вже у вечірні години того ж дня.

У цьогорічних виборах не обійшлося без нововведень. І великою зміною стало запровадження голосування поштою, що дасть можливість взяти участь у процесі обрання нового парламенту також громадянам, які живуть в інших країнах. Це важливий момент, оскільки, за політичними й соціологічними прогнозами, саме кількість чехів, які віддадуть свій голос, може помітно вплинути на результати.

Прохідним бар’єром до парламенту для партії є 5% голосів виборців, тим часом більшої кількості політичних сил відсоток зростає. Зокрема, це 8% – для союзу двох партій, та 11% – у тому випадку, якщо це коаліція з трьох чи більше партій.

І вже від кількості здобутих голосів залежатиме, які ж саме партії сформують свою коаліцію у майбутньому парламенті. Відповідно, який уряд отримає країна на наступні 4 роки.

Ключові партії: хто лідирує у перегонах за парламентські крісла

Списки кандидатів до цьогорічних виборів подали 28 партій і рухів. Проте лише 7 із них мають найвищі рейтинги та найімовірніше долають межу, щоб потрапити до нового парламенту.

За результатами низки проведених опитувань, нинішня правоцентристська правляча коаліція під керівництвом Петра Фіали відстає від ультраправої партії ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, яка входить до групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті.

ANO лідирує із середнім показником близько 30% голосів. Тим часом правляча коаліція Spolu, ймовірно, матиме приблизно 20% голосів виборців.

Партія Stan та "Пірати", які також входять до складу чинного прозахідного коаліційного уряду, за прогнозами, можуть розраховувати на підтримку на рівні 10 – 12% кожна.

Серед радикальних сил понад 10% підтримки отримує SPD, тоді як менші ультраправі Motoristé sobě та ультраліва, з домінуванням комуністів, Stačilo мають шанс подолати 5-відсотковий бар’єр і також пройти до парламенту.

Мільярдер і політик: що відомо про Андрея Бабіша та його ставлення до України

71-річний Андрей Бабіш – не тільки політик, але й бізнесмен, олігарх та медіамагнат. У 2011 році він заснував свою партію ANO як антикорупційну кампанію, і до 2013 року вона стала другою за величиною партією в парламенті.

Бабіш був міністром фінансів та першим заступником голови уряду Чехії у період з 2014 по 2017 роки, а упродовж 2017 – 2021 років обіймав посаду прем'єр-міністра Чехії. Окрім того, у 2023 році політик балотувався на посаду президента, однак його випередив чинний лідер Чехії Петр Павел.

Риторика Бабіша щодо України за час всієї передвиборчої кампанії коливалася. Він або обіцяв вийти зі снарядної ініціативи взагалі, або в інші моменти – лише обмежитися перевіркою, чи не були в її рамках зроблені якісь порушення. Це пояснюється тим, що електорат Бабіша не має єдиної думки щодо зовнішньої політики – там є і проросійські, і проукраїнські виборці.

За кілька місяців до виборів Андрей Бабіш заявляв, що не згоден з підтримкою біженців з України і вважає, що гроші слід надати чехам.

І тут варто нагадати, що ще у липні цього року Петр Павел попередив про те, що Чехія, ймовірно, не зможе гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, оскільки вже тоді партія Бабіша з її ідеологією почала лідирувати у попередніх соцопитуваннях в країні.

Як зазначив у етері Еспресо редактор "Радіо Свобода", який працює в Празі, журналіст-міжнародник Ростислав Хотин, поки Бабіш не підтримує членство України в ЄС.

"Його партія ANO в Європейському парламенті у вересні голосувала проти початку переговорів між ЄС і Україною щодо членства", – нагадав він, але у контексті різних зауваг додав: – Бабіш говорить одне під час виборчої кампанії, але потім, як людина на прем'єрській посаді, він буде більш прагматичний, аніж коли він яскравий популіст під час виборчих кампаній".

Зважаючи на такі коливання у передвиборчій кампанії Бабіша, на Україну можуть очікувати тривожні дзвіночки у випадку його перемоги. Багато залежатиме від коаліції, адже, опинившись у парламенті, ANO Бабіша шукатиме способів її створити. Відповідно, з великою ймовірністю, може звернутися за підтримкою до антиєвропейських і проросійських партій SPD і Stačilo, або ж до консервативних євроскептиків партії – Motoristé sobě. Власне перші дві вже неодноразово виступали за припинення військової допомоги Україні.

Спроби впливу на вибори у Чехії

Напередодні парламентських виборів в Чехії викрили близько 300 акаунтів, які поширювали вигідні росіянам наративи, намагаючись вплинути на результати майбутнього голосування.

"Акаунти є взаємопов’язаними, коментують та репостять публікації одне одного, збільшуючи в такий спосіб охоплення. Дії акаунтів координуються за допомогою автоматизованих ботів і, ймовірно, є частиною російської фабрики тролів, – розповіли у ЦПД.

За інформацією Центру, Кремль продовжує використовувати фабрики тролів та інші інструменти пропаганди, щоб підтримувати проросійські й антиєвропейські політичні сили у країнах Східної Європи та впливати на тамтешні вибори. Раніше Центр повідомляв про такі дії в Молдові – тепер аналогічні схеми виявлено й у Чехії.

Ще більше ускладнює боротьбу з втручанням те, що довести причетність Росії не завжди просто, навіть для досвідчених спостерігачів за пропагандою.

Поряд із тим обурення міністерки оборони Чехії Яни Чернохової викликала заява словацького президента Петра Пеллегріні про можливе поліпшення взаємних відносин, якщо чеським прем'єром стане Андрей Бабіш. Вона назвала використання теми нібито поганих відносин між країнами "дещо лицемірним" приводом для втручання у передвиборчу кампанію.

"Те, що чеський уряд не підтримує словацький уряд у його заграванні з Кремлем і не грає на фальшивій псевдопатріотичній струні, ще не означає, що ми не підтримуємо стандартні робочі відносини зі своїми словацькими колегами і не допомагаємо один одному там, де це необхідно, – підкреслила Чернохова, і додала: – Про нібито погані відносини між Чеською Республікою та Словаччиною більше говорять, ніж це відбувається насправді. А використовувати цю тему для втручання в чеську передвиборчу боротьбу є дещо лицемірним. Ми не мусимо любити ані вас, ані Роберта Фіцо, але Словаччина і словаки є і залишаться найближчими нашому народу".

Що ANO та Бабіш означають для Європи та Євросоюзу

Бабіш є союзником угорського прем'єра Віктора Орбана і французьких ультраправих у "Патріотах Європи" в Європейському парламенті. І його підхід до рішень та дій може бути схожим до підходу Орбана, який дозволяє собі ветувати важливі рішення ЄС у галузі зовнішньої політики. Але кинути виклик блоку Бабіш, ймовірно, здатен у тому випадку, якщо побачить можливість отримати поступки.

Партія ANO у своїй програмі обіцяє збільшення витрат, зниження податків і опозицію до "зеленої" політики Європейського Союзу. Окрім того, не відносить оборону Чехії до переліку своїх пріоритетів. Сам Бабіш відкидає нову норму витрат на безпеку НАТО у розмірі 5% від ВВП країни.

Бабіш також виступає проти прийняття єдиної валюти, і якщо він все ж створить правлячий альянс з маргінальними партіями, скептичними чи ворожими до ЄС, це може віддалити країну від європейського ядра.

Водночас попередньо члени ANO заявили, що партія не ухвалить вимог, які загрожують членству Чехії в ЄС або НАТО.