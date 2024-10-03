Розстріл росіянами українських військовополонених: МЗС Литви викликало посла РФ

Про це повідомило литовське МЗС.

У відомстві зазначили, що Литва висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим воєнним злочином, скоєним росіянами в Україні.

"Міністерство закордонних справ Литви викликає представника російського посольства і висловлює рішучий протест через страту 16 українських військовополонених", - йдеться у повідомлені.

У МЗС додали, що такі дії росіян є "черговим цинічним порушенням Женевської конвенції російськими військами".

"Росія не уникне відповідальності", - наголосили у відомстві.