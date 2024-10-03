Розстріл росіянами українських військовополонених: МЗС Литви викликало посла РФ
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії через розстріл росіянами 16 українських військовополонених
Про це повідомило литовське МЗС.
У відомстві зазначили, що Литва висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим воєнним злочином, скоєним росіянами в Україні.
"Міністерство закордонних справ Литви викликає представника російського посольства і висловлює рішучий протест через страту 16 українських військовополонених", - йдеться у повідомлені.
У МЗС додали, що такі дії росіян є "черговим цинічним порушенням Женевської конвенції російськими військами".
"Росія не уникне відповідальності", - наголосили у відомстві.
- 1 жовтня стало відомо, що російські окупанти на Покровському напрямку в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр розстріляли 16 українських військовополонених. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування.
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