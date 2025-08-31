Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
Російська ПВК "Вагнер" зазнає провалу в Малі, де близько 2 тис. найманців не досягли результатів в боротьбі з джихадистами й встановленні контролю над природними ресурсами країни
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, після путчу 2021 року владу в Малі захопила хунта на чолі з Ассімі Гоітою, який розраховував на союз із Росією та ефективність вагнерівців у війні проти джихадистських угруповань. Натомість найбільша мережа у регіоні — JNIM ("Аль-Каїда в Сахелі") — лише посилила свої позиції.
Ситуація для мирного населення суттєво погіршилася: кількість загиблих цивільних зросла більш ніж у чотири рази — з 736 на рік до понад 3 тисяч у 2022–2024 роках. При цьому, за даними СЗР, 80 % смертей спричинили не джихадисти, а сама малійська армія та найманці "Вагнера", які застосовували тактику терору проти місцевих жителів. Це призвело до відмови населення співпрацювати з ними.
Відносини між російськими найманцями та армією Малі дедалі погіршуються. Зафіксовано непокору наказам, крадіжки техніки та прояви расизму з боку вагнерівців. У серпні це вилилося у репресії проти десятків офіцерів, які виступили проти методів росіян.
На відміну від Центральноафриканської Республіки та Судану, де кремль зміг отримати вигоду з експлуатації ресурсів, у Малі йому не вдалося встановити контроль над золотими рудниками. Ба більше, глава хунти Ассімі Гоіта відкинув вимоги Москви та почав шукати нових партнерів у сфері безпеки і видобутку корисних копалин.
- У Західній Африці, на території Малі, було ліквідовано російського найманця з так званої приватної військової компанії "Вагнер" — Ігоря Нестерова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе