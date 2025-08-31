Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив

Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив

Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
14:16
Світ

Російська ПВК "Вагнер" зазнає провалу в Малі, де близько 2 тис. найманців не досягли результатів в боротьбі з джихадистами й встановленні контролю над природними ресурсами країни

Зміст

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, після путчу 2021 року владу в Малі захопила хунта на чолі з Ассімі Гоітою, який розраховував на союз із Росією та ефективність вагнерівців у війні проти джихадистських угруповань. Натомість найбільша мережа у регіоні — JNIM ("Аль-Каїда в Сахелі") — лише посилила свої позиції.

Ситуація для мирного населення суттєво погіршилася: кількість загиблих цивільних зросла більш ніж у чотири рази — з 736 на рік до понад 3 тисяч у 2022–2024 роках. При цьому, за даними СЗР, 80 % смертей спричинили не джихадисти, а сама малійська армія та найманці "Вагнера", які застосовували тактику терору проти місцевих жителів. Це призвело до відмови населення співпрацювати з ними.

Відносини між російськими найманцями та армією Малі дедалі погіршуються. Зафіксовано непокору наказам, крадіжки техніки та прояви расизму з боку вагнерівців. У серпні це вилилося у репресії проти десятків офіцерів, які виступили проти методів росіян.

На відміну від Центральноафриканської Республіки та Судану, де кремль зміг отримати вигоду з експлуатації ресурсів, у Малі йому не вдалося встановити контроль над золотими рудниками. Ба більше, глава хунти Ассімі Гоіта відкинув вимоги Москви та почав шукати нових партнерів у сфері безпеки і видобутку корисних копалин.

  • У Західній Африці, на території Малі, було ліквідовано російського найманця з так званої приватної військової компанії "Вагнер" — Ігоря Нестерова.
Теги:
Новини
Африка
Вагнергейт
Військові новини
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
14:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
09:06
сили ППО
Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників
08:32
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:37
знищені окупанти
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
06:23
Аналітика
Ціни на пальне, АЗС
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
05:58
У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Віталій Портников
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
22:22
Яблука
Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:05
Дональд Трамп
Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
Більше новин
