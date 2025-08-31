Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, після путчу 2021 року владу в Малі захопила хунта на чолі з Ассімі Гоітою, який розраховував на союз із Росією та ефективність вагнерівців у війні проти джихадистських угруповань. Натомість найбільша мережа у регіоні — JNIM ("Аль-Каїда в Сахелі") — лише посилила свої позиції.

Ситуація для мирного населення суттєво погіршилася: кількість загиблих цивільних зросла більш ніж у чотири рази — з 736 на рік до понад 3 тисяч у 2022–2024 роках. При цьому, за даними СЗР, 80 % смертей спричинили не джихадисти, а сама малійська армія та найманці "Вагнера", які застосовували тактику терору проти місцевих жителів. Це призвело до відмови населення співпрацювати з ними.

Відносини між російськими найманцями та армією Малі дедалі погіршуються. Зафіксовано непокору наказам, крадіжки техніки та прояви расизму з боку вагнерівців. У серпні це вилилося у репресії проти десятків офіцерів, які виступили проти методів росіян.

На відміну від Центральноафриканської Республіки та Судану, де кремль зміг отримати вигоду з експлуатації ресурсів, у Малі йому не вдалося встановити контроль над золотими рудниками. Ба більше, глава хунти Ассімі Гоіта відкинув вимоги Москви та почав шукати нових партнерів у сфері безпеки і видобутку корисних копалин.