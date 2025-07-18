У Малі вбили вагнерівця, який був тренером російського боксера Повєткіна, - ЗМІ
У Західній Африці, на території Малі, було ліквідовано російського найманця з так званої приватної військової компанії "Вагнер" — Ігоря Нестерова
Про це повідомляють hromadske, Укрінформ і LB з посиланням на джерела.
Як повідомляється, Нестеров загинув під час виконання бойового завдання в Малі, де триває активна присутність найманців ПВК "Вагнер". Зокрема, російські військові формування заявляли, що нібито завершили свою "місію" в цій країні, однак присутність бойовиків та операції не припинилися.
Ігор Нестеров також брав участь у війні Росії проти України. На публічно доступних знімках його можна було побачити в компанії інших російських військових, які воювали на українській території.
Крім того, його вихованець — боксер Олександр Повєткін — неодноразово публічно підтримував агресивну війну Росії проти України, зокрема висловлювався на підтримку дій армії РФ.
- Правоохоронці України та Молдови в межах міжнародної спецоперації "Месники" затримали найманців ПВК "Вагнер" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України.
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