У Малі вбили вагнерівця, який був тренером російського боксера Повєткіна, - ЗМІ

Про це повідомляють hromadske, Укрінформ і LB з посиланням на джерела.

Як повідомляється, Нестеров загинув під час виконання бойового завдання в Малі, де триває активна присутність найманців ПВК "Вагнер". Зокрема, російські військові формування заявляли, що нібито завершили свою "місію" в цій країні, однак присутність бойовиків та операції не припинилися.

Ігор Нестеров також брав участь у війні Росії проти України. На публічно доступних знімках його можна було побачити в компанії інших російських військових, які воювали на українській території.

Крім того, його вихованець — боксер Олександр Повєткін — неодноразово публічно підтримував агресивну війну Росії проти України, зокрема висловлювався на підтримку дій армії РФ.