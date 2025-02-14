Воювали проти України у складі ПВК "Вагнер" й інших збройних формувань: у Молдові затримали підозрюваних

Про це повідомили в Нацполіції.

У рамках першого етапу міжнародної спецоперації правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. За результатами поліціянти вилучили документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, фото- та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування та умови проходження служби в ПВК "Вагнер".

Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 п. (1) КК Республіки Молдова).

Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, йдеться про трьох громадян Молдови, які з 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань "ДНР" та Росії.

"Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії. Завдяки роботі працівників Департаменту кримінального аналізу поліцейські отримали інформацію про послужні списки, родинні зв'язки, контакти та місцеперебування фігурантів", – додали в Нацполіції.

Українські слідчі відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, у ході якого документують всі факти вербування, навчання, фінансування та використання підозрюваних в бойових діях проти України. Дані фігурантів вже скерували до компетентних правоохоронних органів Молдови, де проти них розпочали нову серію досудових розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.