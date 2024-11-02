Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Заявляв, що воював у ПВК Вагнер проти України: у Великій Британії засудили поляка

Заявляв, що воював у ПВК Вагнер проти України: у Великій Британії засудили поляка

Юлія Лаврук
2 листопада, 2024 субота
16:14
Світ ПВК Вагнер

У Великій Британії на два з половиною роки засудили поляка, який заявляв, що належить до ПВК Вагнер і воював проти України

Зміст

Про це пише The Guardian.

Там зазначили, що 28 жовтня 2023 року 49-річний Пьотр Кухарський прийшов на захід з реконструкції бою вікінгів одягненим у бойовий одяг із нашитою символікою групи Вагнера.

На заході він "поводився агресивно, розмахував ножем перед присутніми та зробив жест, що показує перерізане горло". За словами свідків, поляк розповідав їм, що приєднався до ПВК Вагнера та воював проти України. Це ж твердження він кілька разів повторював у Facebook.

Водночас поліції Кухарський згодом сказав, що купив значки групи Вагнера і прикріпив їх на одяг, щоб "спровокувати реакцію" людей через розбіжності в думках щодо російського вторгнення в Україну.

У нього вдома знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник Mein Kampf та інші фашистські пам'ятні речі. 

Під час слухання підсудний визнав свою провину. У п'ятницю, 1 листопада, його відправили за ґрати на два з половиною роки за визнання себе членом забороненої терористичної організації.

  • У польському Кракові 9 вересня розпочався судовий процес над двома громадянами РФ, членами ПВК Вагнера. Їх звинувачували в роботі на іноземну розвідку та в участі у міжнародному збройному угрупованні. 

 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Польща
Війна з Росією
Велика Британiя
Вагнергейт
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 листопада, 2024 п'ятниця
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
Ігор Клименко
Автор Олена Будько
1 листопада, 2024 п'ятниця
Жодного працівника Нацполіції в погонах з інвалідністю немає, – очільник МВС Клименко
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 листопада
16:12
Кемі Баденох
Британських консерваторів вперше очолила темношкіра жінка: що відомо про Кемі Баденох
16:07
Перший сніг у Вітебську, Білорусь (2 листопада 2024 року)
У Білорусі випав перший сніг
16:04
OPINION
Вояки КНДР в Україні спричинять ефект доміно у всьому світі
15:54
Крим
Окупанти у Криму за рік "націоналізували" 1200 об'єктів нерухомості українського бізнесу та "недружніх" до РФ осіб
15:32
електромобіль
Норвегія переходить на електромобілі: у вересні було зареєстровано 96% автівок з електричним двигуном
15:30
Комісія Верховної Ради перевірила фортифікації на кордоні з Білоруссю: що сподобалося
15:15
ВВС Україна оголосила конкурс "Читач року": як взяти участь
15:11
Новини Західної України
В Україні 223 перевізників відключили від системи "Шлях" за участь у схемах нелегального перетину кордону
14:57
удар КАБ. Харків
У жовтні росіяни пошкодили у Харкові майже 400 житлових будинків
14:53
ЗСУ
Перший медзаклад в Україні отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону воїнів
14:48
Збірна України, хокей
Два титуловані українські хокеїсти не повернулися до країни після матчів на Континентальному кубку в Європі
14:42
Ексклюзив
трамп путін
Слідів зради від США, у разі приходу Трампа до влади, немає, але Україні потрібно готуватися до тривалої війни, - політолог Морозов
14:40
Німеччина уряд
У Німеччині через ДТП загинув 38-річний українець
14:05
Бійці 42-ї бригади скидають з дронів на росіян листівки із закликом здаватися
14:03
ракета Х-59
Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
14:00
OPINION
Павло Вернівський
Війна відсталих економік
13:49
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай відчуває сильне невдоволення діями Північної Кореї, - дипломат Брайза
13:38
Voyager-1, Вояджер-1
Космічний корабель "Вояджер-1" відновив зв’язок із NASA
13:15
Оновлено
шахед, Святошинський район
Росія атакує Україну "шахедами". Уламки ворожих дронів впали у 6 районах Києва, є пожежі та постраждалі
12:48
Іран
Верховний лідер Ірану погрожує США та Ізраїлю "нищівною відповіддю" на атаку минулого тижня по Тегерану
12:36
Олександр Сирський
Наразі ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів РФ від початку повномасштабної війни, - Сирський
12:25
Бельгія
Бельгійська компанія Thales допомагатиме виробляти ракети для української ППО
12:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 23-30 жовтня
Фронт не посипався, - військовий експерт Лакійчук
12:05
Ексклюзив
Загрозливі тенденції: рух "Простір свободи" про процеси поновлення русифікації у публічному просторі
12:05
OPINION
Росія клянчить цивільні літаки у Казахстану
11:53
Аналітика
вибори у Молдові
Cine e cine або хто є хто на президентських виборах у Молдові
11:32
Оновлено
Окупанти обстріляли Херсон та область. Одна людина загинула, є поранені, серед них діти
11:31
сили ППО
Сили ППО за ніч і ранок 2 листопада збили 39 з 71 БПЛА росіян
11:06
Роберт Фіцо
Фіцо похвалив "мирний план" Китаю та Бразилії і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні
10:30
Фронт і потреби ЗСУ: Сирський провів розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном
10:14
Донецька область
Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
10:02
Росія з КНДР
Росія перекинула до кордону з Україною понад 7 тис. військових з КНДР: у ГУР дізналися, чим їх озброїли
10:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Чи визнає Трамп поразку?
09:39
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару
09:30
Партнерський матеріал
посол ЄС Катаріна Матернова
"Разом навчаємося і зростаємо": пані посол ЄС Катаріна Матернова відвідала Буковину й поспілкувалася зі студентами
09:14
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття 24 безпілотників: у Криму вночі лунали вибухи
09:08
Арктика
США пильнують за співпрацею Росії та Китаю в Арктиці
08:39
ОБСЄ
Рада міністрів ОБСЄ збереться на початку грудня на Мальті: серед головних тем - війна в Україні
08:35
Анонс
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру
08:26
Огляд
На світанку війни, як деактивувати атомну бомбу і львівський шібболет – 5 книг, де гартують перемогу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV