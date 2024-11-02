Заявляв, що воював у ПВК Вагнер проти України: у Великій Британії засудили поляка

Про це пише The Guardian.

Там зазначили, що 28 жовтня 2023 року 49-річний Пьотр Кухарський прийшов на захід з реконструкції бою вікінгів одягненим у бойовий одяг із нашитою символікою групи Вагнера.

На заході він "поводився агресивно, розмахував ножем перед присутніми та зробив жест, що показує перерізане горло". За словами свідків, поляк розповідав їм, що приєднався до ПВК Вагнера та воював проти України. Це ж твердження він кілька разів повторював у Facebook.

Водночас поліції Кухарський згодом сказав, що купив значки групи Вагнера і прикріпив їх на одяг, щоб "спровокувати реакцію" людей через розбіжності в думках щодо російського вторгнення в Україну.

У нього вдома знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник Mein Kampf та інші фашистські пам'ятні речі.

Під час слухання підсудний визнав свою провину. У п'ятницю, 1 листопада, його відправили за ґрати на два з половиною роки за визнання себе членом забороненої терористичної організації.