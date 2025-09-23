Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО

Його слова цитує пресслужба американського держдепу.

У Рубіо запитали, чи готові Штати збивати літаки РФ над країнами НАТО на тлі порушень дронами повітряного простору Естонії, Данії. Оскільки європейські союзники заявляли: в разі повторення подібних інцидентів вони мають намір збивати БПЛА.

"Ну, я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують", – почав держсекретар, говорячи про США.

Він наголосив, що "НАТО реагує на ці вторгнення, так як ми реагуємо на них весь час" – перехопленням дронів.

"Сполучені Штати є партнером НАТО… найважливішим членом НАТО. І я думаю, що вчора в Організації Об'єднаних Націй наш новий посол Майк Волц дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен дюйм території НАТО. Це зобов'язання залишається чітким", – додав Рубіо.