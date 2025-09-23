Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон не збиватиме російські літаки у повітряному просторі НАТО, якщо вони не здійснюватимуть агресивних дій
Його слова цитує пресслужба американського держдепу.
У Рубіо запитали, чи готові Штати збивати літаки РФ над країнами НАТО на тлі порушень дронами повітряного простору Естонії, Данії. Оскільки європейські союзники заявляли: в разі повторення подібних інцидентів вони мають намір збивати БПЛА.
"Ну, я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують", – почав держсекретар, говорячи про США.
Він наголосив, що "НАТО реагує на ці вторгнення, так як ми реагуємо на них весь час" – перехопленням дронів.
"Сполучені Штати є партнером НАТО… найважливішим членом НАТО. І я думаю, що вчора в Організації Об'єднаних Націй наш новий посол Майк Волц дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен дюйм території НАТО. Це зобов'язання залишається чітким", – додав Рубіо.
- Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити проти РФ мита, якщо та не піде на угоду щодо завершення війни проти України. Він також згадав, що європейські країни купують російські нафту та газ.
