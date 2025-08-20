Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої обговорили роль Анкари у мирному процесі в Україні
Про це інформує пресслужба президента Туреччини.
Вказано, що розмова відбулася, коли Рютте перебував на зворотному шляху з зустрічі у Вашингтоні. Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили останні події, пов'язані з мирним процесом між Україною та Росією.
"Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря. Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте домовилися про внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн в НАТО, у мирний процес та про тісну координацію дій", - йдеться у повідомленні.
Вони також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.61
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе