Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні

Про це інформує пресслужба президента Туреччини.

Вказано, що розмова відбулася, коли Рютте перебував на зворотному шляху з зустрічі у Вашингтоні. Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили останні події, пов'язані з мирним процесом між Україною та Росією.

"Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря. Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте домовилися про внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн в НАТО, у мирний процес та про тісну координацію дій", - йдеться у повідомленні.

Вони також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.