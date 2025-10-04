Санае Такаїті, ймовірно, стане першою жінкою-прем'єром у Японії

Голосування в парламенті щодо затвердження наступника чинного прем’єра Шігеру Ішіби, який подав у відставку, заплановане на 15 жовтня. Перед цим до фінального етапу пройшли Санае Такаїті та колишній міністр Коїдзумі й другий тур завершився переконливою перемогою Такаїчі, передає Reuters.

Такаїті раніше обіймала посаду міністра внутрішніх справ та економічної безпеки. Її політична програма передбачає активні державні витрати та підтримку стратегії "Абеноміка", започаткованої покійним прем’єром Сіндзо Абе. Вона виступає проти підвищення ставок Банку Японії та наголошує на потребі стимулювати економіку за рахунок зростання зарплат і корпоративних прибутків.

"Втім, Такаїті доведеться відновлювати довіру виборців після двох болючих поразок Ліберально-демократичної партії на виборах. Падіння популярності партії було зумовлене інфляцією та різким зростанням цін на продукти харчування, зокрема рис. Опозиція критикує ЛДП за небажання реформувати аграрну політику й збереження високих тарифів на імпорт", - зазначає Reuters.

Перемогу Санае Такаїті вже прокоментували сусідні країни. Президент Тайваню Лай Чінг-де привітав нову лідерку ЛДП і підкреслив, що вона є "давнім другом Тайваню". Він висловив сподівання на поглиблення партнерства у сфері безпеки, торгівлі та технологій.

Китай, своєю чергою, утримався від емоційних заяв. Речник МЗС КНР Мао Нін зазначив:

"Ми врахували результати виборів, які є внутрішньою справою Японії. Сподіваємося, що Токіо дотримуватиметься політичних зобов’язань щодо питань історії та Тайваню і проводитиме раціональну політику стосовно Китаю".