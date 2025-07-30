Санду скликає Раду безпеки через ймовірне іноземне втручання у вибори
Президентка Молдови Мая Санду скликає засідання Вищої ради безпеки країни, щоб обговорити питання можливого іноземного втручання в парламентські вибори. Засідання заплановане на середу, 30 липня
Про це пише NewsMaker.
Адміністрація президентки Молдови повідомила, що основною темою обговорення стане "боротьба з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес".
Після засідання о 10:00 Санду проведе пресконференцію.
Нагадаємо, 28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
- Через тиждень три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня.
- Натомість президентка Молдови Мая Санду висловилася, що наразі не бачить жодної політичної сили, з якою можна обʼєднатися в коаліцію у межах проєвропейського курсу після осінніх парламентських виборів.
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