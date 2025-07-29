Санду каже, що не бачить політсили, з якою можна створити коаліцію для руху в ЄС після виборів у Молдові
Президентка Молдови Мая Санду висловилася, що наразі не бачить жодної політичної сили, з якою можна обʼєднатися в коаліцію у межах проєвропейського курсу після осінніх парламентських виборів
Про це вона розповіла в інтервʼю NewsMaker, передає "Європейська правда".
Лідерка Молдови акцентувала, що зараз керівна партія "Дія і солідарність" (PAS) не має "реальних партнерів, які б пройшли до цього парламенту".
"Тоді не було б так драматично: або PAS бере більшість і ми продовжуємо наш європейський курс, або, якщо PAS не бере більшість, усе, над чим ми працювали дуже багато років, ми втратимо: і демократію, і наше майбутнє, і гроші, які ЄС надсилає для того, щоб ми розвивались", – пояснила Санду.
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Вона наголосила, що "не бачить ніякої коаліції".
"Я бачу або сценарій, коли PAS бере більшість, або сценарій, якщо PAS не бере більшість, то я не бачу, як можна просувати європейський курс розвитку", – підкреслила президентка.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
- Через тиждень три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" 29 липня подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня.
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