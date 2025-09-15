"Санкції проти РФ давно назріли": спікер Джонсон заявив, що в конгресі щодо цього "є великий апетит", але потрібно узгодження Трампа
Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що в конгресі "є великий апетит" щодо запровадження санкцій проти Росії, однак він не може це зробити за власним бажанням – потрібен підпис президента Дональда Трампа
Про це він сказав в етері CBS News.
Джонсон наголосив на готовності співпраці з Білим домом щодо санкцій проти РФ.
"Я вірю, що відчайдушні часи потребують відчайдушних заходів, і я думаю, що відповідні санкції проти Росії вже давно назріли. Я маю на увазі, я думаю, що в конгресі є великий апетит до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з сенату в палаті представників, щоб це зробити, і я прагну зробити це особисто", – заявив він.
Водночас спікер на уточнення підкреслив, що конгрес не може діяти в цьому питанні за власним бажанням, і "президенту (Трампу) потрібно буде підписати все, що ми робимо, як закон".
"Президент є сильним і сміливим лідером на світовій арені. Він був посередником у мирі по всьому світу та інших конфліктах так, як ніхто до нього не міг зробити, і тому ми віримо, що він може використовувати ту саму силу і той самий підхід, щоб нарешті покласти край цій війні в Україні. Всі в Америці хочуть, щоб це кровопролиття закінчилося", – додав Джонсон.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО погодяться діяти спільно і припинять купувати нафту в Росії.
